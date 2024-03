Lo spacciatore prende i soldi ma non gli dà la droga e lui chiama la Polizia. Una denuncia a Busto Arsizio

Viene minacciato con un coltello dal suo spacciatore, chiama la Polizia che interviene, denuncia l’aggressore e segnala il giovane consumatore.

La storia piuttosto bizzarra è accaduta a Busto Arsizio lo scorso venerdì quando la Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta attorno alle 17,30 in un appartamento di una via del centro cittadino in quanto una persona riferiva di essere minacciata con un coltello. La pattuglia ha trovato, sul posto, un giovane di 28 anni il quale riferiva che il suo aggressore, un italiano 54enne, si era appena rifugiato in una stanza dell’appartamento in cui si trovavano.

Gli agenti, dopo aver tranquillizzato la vittima, hanno convinto l’aggressore, residente nell’appartamento, a uscire dal locale chiedendogli di consegnare l’arma utilizzata per le minacce.

La prima spiegazione sulle ragioni dell’aggressione parlava di un diverbio per questioni sentimentali ma gli agenti non hanno creduto al racconto e hanno appurato che tra i due erano intervenuti dei dissidi in merito alla cessione di sostanza stupefacente.

Il ragazzo ha poi raccontato che nel pomeriggio aveva consegnato 50 euro al cinquantaquattrenne per l’acquisto di metanfetamina; quest’ultimo, dopo aver preso il denaro, intimava al ventottenne di andarsene dall’appartamento minacciandolo con il coltello. Ne nasceva quindi una furiosa lite sventata solo con l’arrivo dei poliziotti nell’appartamento.

I controlli effettuati dagli agenti hanno portato al rinvenimento addosso al ventottenne di una dose di metanfetamina appena acquistata e addosso al cinquantaquattrenne del denaro consegnato per l’acquisto dello stupefacente. Occultate nella camera da letto e in cucina sono state trovate altre quattro bustine di metanfetamina pronte per la cessione, materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

L’intervento è terminato con la denuncia del cinquantaquattrenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e minacce aggravate dall’uso del coltello. Il ventottenne, a cui è stata sequestrata la bustina di stupefacente precedentemente acquistata, è stato segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.