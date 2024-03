L’ospedale di Saronno centro di riferimento nella cura del melanoma

L’Unità Operativa di Oncologia dell’ospedale di Saronno, unitamente alla dermatologia di Busto Arsizio, è tra le unità autorizzate alla somministrazione di immunoterapia e di farmaci a bersaglio molecolare per il melanoma in fase avanzata.

«Con la delibera di Regione Lombardia si colma finalmente una lacuna che costringeva i pazienti della nostra ASST a migrare verso altre strutture per ricevere le cure indicate per il melanoma – spiega il Direttore dell’U.O. di Oncologia di Saronno, dott. Giuseppe Di Lucca – La cura di questo tumore ha subito enormi progressi negli ultimi 10 anni e, attualmente, circa la metà dei pazienti con malattia avanzata può guarire grazie ai nuovi farmaci. Se questi erano prima riservati a pochi centri, l’autorizzazione data alla nostra Oncologia e alla Dermatologia di ASST Valle Olona riconosce le nostre capacità di gestire anche situazioni complesse e farmaci con un profilo di tossicità peculiare».

«Con la Dermatologia sarà sviluppato un progetto per disegnare un percorso diagnostico e terapeutico che ponga il paziente al centro e gli consenta di ricevere le migliori terapie disponibili. L’interesse che da sempre ho nei confronti del melanoma è stato recepito dal Direttore Medico di Presidio di Saronno, dott.ssa Roberta Tagliasacchi, che ha accelerato la richiesta indirizzata a Regione Lombardia» ha detto il dott. Di Lucca.