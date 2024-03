“Occhio alle truffe”. Ad Angera segnalato un falso addetto dell’acqua

Attenzione ai finti controllori dell’acqua. Il Comune di Angera mette in guardia contro una delle truffe “porta a porta” più diffuse ma ancora comunque tra le più insidiose, soprattutto se tentata ai danni delle persone anziane e sole. La segnalazione dell’amministrazione è stata pubblicata nel primo pomeriggio di lunedì 25 marzo, sui canali social del Comune: “Viene segnalato un individuo che si spaccia per controllore dei contatori dell’acqua a nome di Como Acque – spiega l’amministrazione -. Abbiamo verificato con Alfa srl che non è in atto nessun controllo da parte loro sul territorio di Angera. Invitiamo a prestare attenzione e segnalare alle forze dell’ordine eventuali sospetti».

La zona del Basso Verbano è stata, negli ultimi anni, presa di mira da numerosi truffatori che sfruttando la buona fede dei cittadini, in particolari delle fasce più anziane, riescono ad introdursi nelle abitazioni facendosi poi consegnare denaro o beni preziosi. Le forze dell’ordine, anche attraverso gli incontri di sensibilizzazione organizzati sul territorio e dedicati in particolare ai cittadini più a rischio, ricordano di non aprire la porta di casa a sconosciuti e a diffidare da persone che si spacciano per addetti alla vigilanza e ai servizi pubblici.