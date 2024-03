Riqualificazione di viale IV Novembre, Cislago approva il progetto da 300 mila euro

300 mila euro per riqualificare viale IV Novembre. È stato approvato lo scorso 11 marzo dalla Giunta comunale di Cislago il progetto esecutivo per il rinnovamento di viale IV Novembre, la via che collega il centro storico di Cislago alla strada provinciale varesina.

La via è stata oggetto di un intervento complessivo nella seconda metà degli anni 2000, mentre in anni più recenti è stata marginalmente interessata dalla realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con via Cesare Battisti, la provinciale varesina.

Il quadro economico complessivo del progetto di riqualificazione ammonta appunto a 300 mila euro, dei quali 80 mila ricevuti dal bando regionale “Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024”.

L’intervento prevede la realizzazione di due stalli riservati al comando carabinieri, opere di manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi, l’adeguamento dei passaggi pedonali in corrispondenza dell’intersezione con via Don Alberto Nordi e l’adeguamento del passaggio pedonale in corrispondenza dell’intersezione con piazza Castelbarco.

Una foto del progetto approvato

Saranno inoltre posizionati stalli per persone con disabilità, stalli rosa per neo-genitori e stalli a servizio delle attività commerciali.