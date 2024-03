Risveglio sotto la neve per il Vco e in diverse zone del Piemonte

Risveglio sotto la neve nel Vco e in diverse zone del Piemonte. La neve ha imbiancato alcune aree della provincia di Torino, Biella e del Cuneese. Neve abbondante anche in molte località delle valli Ossolane, dal Devero alla Val Vigezzo.

Le nevicate hanno interessato anche alcune regioni del Canton Ticino. Precipitazioni abbondanti si segnalano in Leventina, in Valle di Blenio e in Mesolcina. A causa della nevicata sono stati segnalati anche disagi alla circolazione e in particolare nella zona della galleria del San Gottardo.