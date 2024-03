Rotary e Lions a Laveno Mombello per combattere contro i disturbi alimentari

Insieme all’associazione “Le Farfalle lilla“, Rotary Alto Verbano 2042 e Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso hanno organizzato una cena conviviale che si terrà questa sera, 27 marzo a Locanda Pozzetto.

La serata ha a tema la lotta ai disturbi alimentari e ha l’obiettivo di sostenere l’associazione nata anni fa dopo la scomparsa di una giovane atleta affetta da disturbi del comportamento alimentare (Dca).

L’obiettivo dell’associazione “Le farfalle lilla” è quello di dare vita a un progetto che si rivolga prima di tutto agli studenti delle scuole, per sensibilizzare i giovani sui DCA, per prevenire questo genere di disturbi ma anche per supportare le famiglie di ragazze e ragazzi che si trovano a dover affrontare questo genere di problematiche. Nel progetto saranno coinvolti alcuni professionisti specializzati proprio in questi campi.

FARFALLE LILLA, LA PAGINA SU INSTAGRAM