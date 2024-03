Ruba un borsello in un parrucchiere a Legnano, arrestato un 22enne di Fagnano Olona

Un 22enne di Fagnano Olona è stato bloccato dai carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore mentre stava scappando con un borsello in mano appena rubata in un negozio nel vicolo Legnani a Legnano. Così il giovane ladro in fuga è stato sorpreso alle 23 della sera di lunedì 19 marzo ed arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato.

Il 22enne, tra l’altro pregiudicato e con problemi di tossicodipendenza, prima di prendere di mira il parrucchiere dal quale aveva rubato il borsello, aveva cercato senza successo di colpire un bar (sempre nella zona del vicolo). Il ladro aveva infatti provato ad infrangere la vetrata del locale.

Le sue azioni non sono passate inosservate: alcuni cittadini di passaggio, non si sono voltati dall’altra parte ed hanno dato l’allarme. Una chiamata fondamentale che ha permesso ai militari di intervenire nell’immediato. Un esempio di sicurezza partecipata di certo apprezzato dagli stessi militari. Il 22enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza. Ed oggi (19 marzo) dopo esser stato sottoposto a giudizio direttissimo in Tribunale a Busto Arsizio gli è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di uscire dalle 22 di sera alle 7 del mattino.

Il giovane era stato arrestato a dicembre dello scorso anno a Cardano al Campo quando ha tentato di incendiare un garage per conto di un amico ma aveva sbagliato obiettivo. Il 22enne è stato fermato poco prima che desse fuoco ad un box di un condominio. Ai carabinieri aveva detto di averlo fatto su commissione ma si è scoperto che l’obiettivo doveva essere un altro.