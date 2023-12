Arresto a Cardano al Campo. Tenta di incendiare un garage per conto di un amico ma era quello sbagliato

È stato colto sul fatto con una bottiglia di benzina, un piede di porco e l’accendino, aveva già cosparso di benzina il garage e stava per apprestarsi ad appiccare le fiamme che avrebbero potuto provocare grossi danni ma i carabinieri della Compagnia di Gallarate lo hanno fermato in tempo, grazie ad un inquilino dello stabile che ha avvertito il 112.

L’autore del tentato incendio ha raccontato di averlo fatto dietro pagamento di una terza persona e si è scoperto anche che aveva sbagliato box. Fortunatamente non è successo nulla ma per il 22enne sono scattate le manette. Oltre alla sua confessione i militari hanno trovato anche lo scontrino della stazione di rifornimento dove si era approvvigionato di carburante.

Questa mattina il giovane è comparso davanti al giudice del tribunale di Busto Arsizio Marco Montanari per il processo con rito direttissimo dove ha confermato la versione data ai militari la sera prima. Doveva incendiare la rimessa di una donna e invece stava per distruggere quella di una che abitava nello stesso palazzo ma che non c’entrava nulla con questa vicenda.

Per lui è stata predisposta la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo che si terrà nelle prossime settimane.