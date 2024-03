Scuola e associazionismo: serata a Gavirate promossa dal Partito democratico

Giovedì 28 marzo, in Sala Mura piazza De Gasperi 1 a Gavirate, con inizio alle ore 20.45, il Partito Democratico organizza un incontro sui temi della scuola, dei suoi servizi e dell’associazionismo.

Relatori saranno Rossella Di Maggio, Assessora ai Servizi Scolastici presso il Comune di Varese, e Filippo Cardaci, Vicepresidente delle Acli.

A modererà la serata il segretario della sezione cittadina Pierluigi Lucchina: «È sempre più evidente quanto sia fondamentale tornare a parlare dei temi che riguardano il nostro territorio e la nostra comunità. Essere presenti sul territorio non è solo un dovere, ma una vera e propria responsabilità. Sono estremamente soddisfatto e contento di poter offrire spunti di riflessione su argomenti che definiscono e caratterizzano il nostro territorio. È attraverso il confronto e la discussione che possiamo individuare le sfide e le opportunità che ci attendono, e lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti. L’impegno che stiamo mettendo nell’organizzare questi incontri è un segno tangibile del nostro impegno e della nostra volontà di essere al fianco della comunità. E non ci fermeremo qui: già stiamo lavorando per preparare il prossimo incontro, con nuovi argomenti e nuove prospettive da esplorare. Vi aspetto con entusiasmo, pronti a continuare questo percorso di crescita e di condivisione».