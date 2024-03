Smile Atelier del sorriso, dove l’empatia è la chiave per un sorriso brillante

Smile Atelier del sorriso è un collaudato studio dentistico di Varese che da sempre offre l’eccellenza per la cura dei denti. La filosofia dello studio è, fin dalla sua apertura, quella di garantire a ogni paziente il sorriso che ha sempre voluto.

Il team di Smile Atelier del Sorriso è diventato un punto di riferimento per chi cerca un approccio innovativo alla salute dentale andando oltre la semplice pratica dentale. Con uno sguardo attento alle esigenze e alle aspettative dei pazienti, il dott. Guido Pagano (nella foto in alto) -con un master di secondo livello in estetica dentale– insieme alla sua collaboratrice Loredana Festa, si impegnano ogni giorno per creare un ambiente accogliente e rassicurante, mettendo al centro della loro attenzione la persona i suoi bisogni.

Punto di forza dello studio sono la personalizzazione dei trattamenti e il rapporto instaurato con il paziente: ciascuno è considerato come una persona con esigenze specifiche ed esperienze pregresse ragion per cui la cura dentale è considerata tanto un’opportunità di salute quanto di estetica e comfort su misura.

Lo studio offre un’ampia gamma di servizi dentistici, per ragazzi, bambini e adulti che ricoprono tutte le specializzazioni: dall’implantologia allo sbiamcamento dentale, dall’ortodonzia invisibile (invisalign) alle faccette dentali in porcellana passando per il filler labbra.

Un approccio unico che mette al centro il benessere del paziente

L’empatia è talvolta sottovalutata nell’ambito medico ma da Smile Atelier del Sorriso è il cardine su cui si basa ogni interazione. Dal primo contatto telefonico fino al completamento del trattamento, l’intero team punta a instaurare una relazione di fiducia e di alleanza terapeutica con il paziente.

“Ogni paziente è un individuo unico con esigenze e preoccupazioni specifiche. Il nostro compito non è solo quello di risolvere i problemi dentali di chi bussa alla nostra porta ma anche di attenuarne le ansie” spiega il dott. Pagano.

Perché oltre alle cure dentali di qualità, la gentilezza e l’attenzione possono fare la differenza nel rendere l’esperienza del paziente davvero speciale.

CONTATTI

Smile Atelier del sorriso

Piazza Repubblica n. 6, Varese

T: 389 4408136

Sito | Instagram