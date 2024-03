Un implacabile Castelli trascina la Pro Patria: Pro Vercelli supera 2 a 1

Per la prima volta in stagione la Pro Patria fa bottino pieno nel turno infrasettimanale.

Allo Speroni di Busto Arsizio superarta per 2 a 1 una Pro Vercelli sempre più in crisi, agganciata in classifica proprio da tigrotti bianco-blu a quota 39 punti, parte della classifica dove orbitano ben 5 squadre: Giana, che ancora deve giocare, Albinoleffe, Virtus Verona, Pro Patria e Virtus Verona.

A trascinare i tigrotti il bomber della squadra Davide Castelli, che raggiunge la doppia cifra (10 i gol stagionali) con due gol fulminei, uno per tempo ma entrambi con una rasoiata all’angolino, a pochi secondi dall’inizio dei due parziali.

PRO PATRIA-PRO VERCELLI 2-1 (1-0)

Reti: 3′ pt Castelli (PPA), 1′ st Castelli (PPA), 37′ st Petrella (PVE)

Pro Patria (3-4-2-1): Mangano; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma (23′ st Renault C.), Nicco (32′ st Fietta), Ferri, Ndrecka; Curatolo (32′ st Bertoni), Pitou (23′ st Marano); Castelli (15′ st Citterio). A disposizione: Rovida, Bongini, Vaghi, Bashi, Parker, Piran, Ghioldi. Allenatore: Colombo.

Pro Vercelli (4-3-3): Mastrantonio; Rodio, Camigliano, Sarzi Puttini, Iezzi (24′ st Frey); Iotti (10′ st pinzi), Santoro, Haoudi (33′ st Contaldo); Maggio (10′ st Nepi), Rojas, Pannitteri (24′ st Petrella). A disposizione: Ghisleri, Vaccarezza, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Casazza, Sibilio, Forte, Citi, Kozlowski. Allenatore: Dossena.

Ammoniti: Sarzi Puttini (PVE), Ndrecka (PPA), Saporetti (PPA), Rodio (PVE), Nicco (PPA), Camigliano (PVE), Santoro (PVE)

Arbitro: Iacobellis di Pisa

Collaboratori: Paggiola di Legnago e De Luca di Merano

IV Ufficiale: Buzzone di Enna