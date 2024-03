Vietato sbagliare: i Mastini devono ritrovarsi per rimontare Feltre

Niente drammi, nulla è perduto, ma servirà una reazione degna dei Mastini. Domani, 7 marzo, alle 20.30 alla Acinque Ice Arena si disputerà una delicatissima Gara3 dei quarti di finale dei play off di IHL tra Varese e Feltre. Sarà un crocevia fondamentale in chiave qualificazione alle semifinali. Infatti, i Picchi hanno già vinto le prime due sfide della serie. Gara1 si è disputata sabato scorso, a Varese, ed è terminata 1-5, mentre martedì sera in Veneto i padroni di casa si sono imposti per 4-3.

Per il roster di Czarnecki, che cercherà di recuperare alcune pedine, si tratta di un’ultima spiaggia per cercare di rimettere in piedi la situazione, che adesso è davvero molto pesante. I gialloneri dovranno ripartire dall’ultimo drittel di Gara2, durante il quale sono riusciti a segnare tre gol alla squadra di coach Martin Ekrt, sfiorando una rimonta incredibile, dopo essere stati sotto per 4-0. I Mastini dovranno cercare di far valere la legge del più forte, dato che si sono qualificati ai play off da primi della classe nella fase vincitori. I Picchi sono arrivati terzi in fase perdenti, sfruttando l’ultimo posto disponibile per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Quindi i feltrini affrontano la fase finale di IHL senza particolari pressioni, fatto che sicuramente li avvantaggia.

IL PROGRAMMA

Gara1 (sabato 2, 18,30): Varese – Feltre 1-5

Gara2 (martedì 5, 20,30): Feltre – Varese 4-3

Gara3 (giovedì 7, 20,30): Varese – Feltre

Ev. Gara4 (sabato 9, 19,30): Feltre – Varese

Ev. Gara5 (martedì 7, 20,30): Varese – Feltre

LE ALTRE

(ore 20,30) Alleghe – Appiano (serie 1-1); Pergine – Como (1-1); Caldaro – Valdifiemme (2-0).