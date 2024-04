A Ispra la presentazione del libro: “Andrea Doria: un lembo di patria”

Organizzato dalla Sezione di Varese della F.I.A.S., il volume, oltre a raccontare la vita della nave Andrea Doria, presenta i risultati ottenuti durante la spedizione subacquea “Un lembo di Patria” che ha visto protagonista l’autore del libro e che lo scorso luglio era partita proprio da Genova alla volta di New York e da lì verso l’Oceano Atlantico. Il volume vuole mostrare il famoso transatlantico sotto una nuova veste.

L’autore, negli ultimi anni, più volte è tornato a far visita al relitto in varie spedizioni subacquee e ha trascorso molto tempo anche presso Fondazione Ansaldo con lo scopo di raccogliere informazioni e materiali che gli permettessero di tracciare un inedito profilo di una delle più belle ma anche controverse navi italiane.

Durante la presentazione per la prima volta in assoluto saranno mostrate anche le immagini dell’immersione svolta sula prua della M/S Stockholm che giace a poche miglia di distanza dall’Andrea Doria.

Andrea Murdock Alpini racconterà così una storia inedita dell’elegante signora del mare, sottratta alla polvere del tempo attraverso fotografie e filmati subacquei che testimoniano lo stato di conservazione attuale del relitto sul fondo dell’oceano.

“L’Andrea Doria alta come una fortezza, vasta quanto una città” potrà così rivivere, nelle pagine di questo libro, i fasti del passato guardando al domani di un mondo nuovo.

L’ingresso sarà gratuito e nel limite dei posti a sedere disponibili con obbligo di prenotazione mail all’indirizzo info@fias.varese.it