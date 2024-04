A Varese torna “Coppia aperta quasi spalancata”

Era il 1982 quando Dario Fo e Franca Rame scrivevano “Coppia aperta quasi spalancata”: spettacolo ideato da Franca Rame che ebbe un successo clamoroso in Italia e all’estero con oltre 700 rappresentazioni, diventando l’opera in assoluto più rappresentata dalla coppia Fo-Rame.

Il testo racconta la storia di Antonia, sposata da tempo con un uomo che non la ama più e costretta ad accettare continuamente relazioni extraconiugali da parte del marito, un fautore della “coppia aperta”. Inizialmente, la donna prova tristezza, arrivando ad ipotizzare il suicidio; poi si rende conto di essere ancora giovane e dunque pronta per iniziare una nuova vita. Proprio quando ha strada libera, il marito comincia ad essere geloso.

Sulla scia della grandi battaglie dalla fine degli anni ’60 e 70’ che portarono all’abrogazione del reato di adulterio, fino alla legge sul divorzio e alla legalizzazione dell’aborto, quest’opera metteva al centro del dibattito culturale italiano l’accettazione di un rapporto libero all’interno della coppia, senza vincoli di monogamia, un’apertura che per la prima volta nella storia dei popoli fosse bilaterale e non esclusiva prerogativa del genere maschile.

La commedia torna in scena grazie alla direzione artistica di Max Zatta e 3 interpreti di particolare bravura: Luisa Zappa, Luigi Colombo, Davide Villa per sostenere i progetti di supporto alle donne vittime di violenza organizzati da Anemos Lombardia.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 19 aprile alle ore 21.00 al Teatro Don Bosco di Sant’Ambrogio, Via Papi 7, a cura della compagnia Mattattori di Buguggiate (VA) che colgono l’occasione per festeggiare la 50esima replica, devolvendo l’intero ricavato in beneficenza ad Anemos Lombardia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: mattattori.luigi@gmail.com