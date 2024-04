Alberto Steidl è il candidato sindaco di Progetto Futuro per Morazzone

Sarà Alberto Steidl il candidato che affronterà il sindaco uscente Maurizio Mazzucchelli (link). Che ci fosse un’altra lista era praticamente certo e questa sera il candidato che sfiderà Mazzucchelli si è presentato con simbolo “Progetto Futuro” e una parte del programma che «punta a portare nuova energia a Morazzone».

Nella nota ufficiale viene specificato che il gruppo Progetto Futuro per Morazzone rilancia il suo percorso con il candidato sindaco Alberto Steidl, architetto, esperto di eco-sostenibilità e in passato già assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata presso il Comune di Morazzone. Steidl guida un gruppo rinnovato di candidati consiglieri con l’obiettivo di «portare nuova energia in Comune».

Nel comunicato stampa si legge, inoltre, che “I due temi chiave del progetto sono comunità e ambiente. Comunità: per investire sulle relazioni, sull’ascolto quotidiano della gente, di ogni voce del territorio, per avere una comunità locale più viva e solidale per tutti, giovani e anziani. Ambiente: per spingere sull’acceleratore e arrivare a condividere, anche a livello locale, i vantaggi (sociali, economici ed ambientali) delle energie rinnovabili.

«Vogliamo essere concreti – spiega la lista -, come lo sono i nostri concittadini che i vantaggi li vogliono vedere anche quando pagano le bollette. Per questo un obiettivo sfidante che ci diamo è quello di promuovere la nostra prima “comunità energetica rinnovabile”. Dunque “nuova energia in Comune”, in tutti i sensi!».