Barca a vela in difficoltà nel lago Maggiore davanti a Cerro. Salvato un uomo

Intervento di soccorso nelle acque del lago Maggiore all’altezza di Cerro di Laveno per una barca a vela in difficoltà. Almeno una persona, un uomo di 29 anni, sarebbe finito in acqua e sarebbe stato portato in salvo mentre l’imbarcazione sarebbe alla deriva.

L’incidente nautico si è verificato dopo le 14,30 di oggi, sabato, e potrebbe essere stato causato dal forte vento che soffia su tutta la zona. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e un’automedica.

(seguono aggiornamenti)