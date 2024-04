Cairate, il quindicesimo Bradipozoppo corre con Avis

Più lento, più scomposto, più simpatico che mai, torna anche questa primavera il Bradipozoppo, con la novità della partecipazione dell’Avis Comunale di Cairate. Al via dunque, nel segno della solidarietà, la gara di corsa – giunta alla 15aedizione – aperta a tutti purché in possesso di un requisito: la voglia di divertirsi e di trascorrere una giornata spensierata all’aria aperta (nella foto una delle passate edizioni).

La data è il primo maggio, il luogo Cairate, precisamene la frazione di Bolladello, nell’area feste intitolata a Fabio Remec, il cofondatore del Bradipozoppo scomparso nel 2014 per una malattia. Il ritrovo è alle 7.30, la partenza alle 9.

Ad organizzare la manifestazione è la Bradipo Zoppo, Asd dedita all’organizzazione di corse podistiche con servizio ristoro e sagre che esiste dal 2009 e che è sempre stata affiliata alla Uisp. Il nome la dice tutta sullo spirito di goliardia che caratterizza i soci: persone un po’ autoironiche proprio come il fondatore Fabio Taviani che decise di chiamare l’associazione in questo modo dopo una sua prestazione non particolarmente atletica ad una corsa a Milano.

Il trofeo Bradipozoppo – dedicato all’indimenticabile Fabione – propone due percorsi seguiti da birra e panini: uno di 12 chilometri e uno di 5 chilometri. Entrambi si snodano tra paesi e boschi, quindi in parte sull’asfalto e in parte sullo sterrato. Ci sono due belle salite. Alla corsa è associata anche la settima edizione del Running Ragazzi, una gara di 5 chilometri che fa parte del progetto promozionale della giovanile nella provincia di Varese.

Le iscrizioni sono aperte su bradipozoppo.com fino a domenica 28 aprile, con la possibilità di iscriversi anche il giorno della gara fino alle 8.30. Il costo? 10 euro (che diventano 13 il giorno della corsa) per il percorso di 12 chilometri e 5 euro per il percorso di 5. Bottiglia di prosecco per i primi 50 che taglieranno il traguardo, pacco gara per i primi 500 iscritti (fino ad esaurimento scorte).

«Quest’anno abbiamo lavorato sull’accoglienza. Per i nostri ospiti ci saranno strutture stabili e al coperto in caso di pioggia, con all’interno degli spogliatoi – dice Taviani -. Ma la vera novità di quest’anno è la collaborazione con Avis che premierà il primo donatore di sangue che arriverà al traguardo».

Quanto raccolto verrà dato in beneficenza a realtà del territorio attive su Cairate. Ma la generosità non mancherà per nessuno, neanche nel ristoro. Ci saranno caffè, birra, panini e prosecco. Buon cibo, buona birra, musica e tanto divertimento per tutti.