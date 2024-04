Calcio, amicizia e passione: a Morazzone il “Memorial Luca Olmi”

Torneo serale di calcio a 7 per ricordare il ragazzo, scomparso nel 1997 quando aveva solo 16 anni. Organizza l’Asd Morazzone insieme agli amici di Luca. Premi per i vincitori e divertimento assicurato sui campi di Morazzello dal 18 giugno al 5 luglio

Un torneo di calcio serale che è molto più di una sfida tra appassionati più o meno forti. Il motivo è tutto nel titolo della manifestazione: “Memorial Luca Olmi”. Lo organizza l’Asd Morazzone in collaborazione con gli amici e la famiglia di Luca, scomparso a 16 anni nel 1997.

Tutto è nato una sera di sette anni fa, quando per il ventennale si ritrovarono proprio a Morazzone gli ex compagni di squadra che hanno condiviso le maglie di Schiannese, Azzate e Varese con Luca. In quell’occasione l’attuale direttore sportivo dell’Asd Morazzone Marco Simeoni fece una promessa a Francesco Russo, uno degli amici storici di Luca Olmi oltre che compagno di squadra all’epoca della sua scomparsa: «Un giorno organizzeremo un torneo e ne faremo una ricorrenza annuale».

Sono dovuti passare 7 anni, ma non appena Simeoni è tornato “a casa” a Morazzone sono bastate poche telefonate e qualche messaggio su Whatsapp per organizzare tutto, grazie anche ad alcuni sponsor che hanno garantito un fondamentale supporto economico, in particolare Ermanno Simeoni, Sara e Mariano, LNC di A. Africano e C. e Studio RL di Luigi Russo, anche lui ex compagno di squadra di Luca ai tempi dell’Azzate Calcio.

Il torneo si svolgerà sui bellissimi campi del centro sportivo di Morazzone, nelle serate dal 18 giugno al 5 luglio, serata della finalissima, da disputare sul campo centrale di Morazzello come tutte le partite della fase a eliminazione diretta. L’iscrizione costa 300€, sono previsti ricchi premi per i primi classificati.

Per informazioni e iscrizioni (telefono o whatsapp) si può contattare il numero 3319429809. Tutte le sere del torneo (18, 19, 20, 25, 26 e 27 giugno, 1, 2, 4 e 5 luglio) c’è la possibilità di rifocillarsi grazie all’ampia offerta culinaria del centro sportivo, pronta a deliziare i palati e rinfrescare le gole di tutti i presenti.

Insieme agli amici e allo staff del Morazzone ci saranno anche i famigliari di Luca, la sorella Sara e i genitori Pina e Valentino, coinvolti dall’organizzazione fin dal primo momento. VareseNews seguirà lo svolgimento del torneo con articoli, foto e video che saranno pubblicati e diffusi sui social network del giornale. Non resta che attendere il fischio iniziale per ricordare un amico e una promessa del calcio andato via troppo presto.