Coca e hashish nella busta della spesa, ventiduenne fermato in dogana

Un ragazzo di ventidue anni svizzero, residente nel Cantone Ticino, è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera di Luino per detenzione ai fini di spaccio di una importante quantità di hashish e cocaina. In auto, in una busta del supermercato, nascondeva 200 grammi di cocaina e 2.500 grammi di hashish, suddivisi in una trentina di panetti.

I controlli sono scattati alla dogana del valico di Ponte Tresa, mentre l’uomo cercava di entrare in Svizzera. Quando ha visto la paletta della Polizia di Frontiera per i controlli, l’uomo ha mostrato segni di agitazione. Gli agenti hanno quindi proseguito i controlli chiedendo al giovane di aprire il bagagliaio e il vano portaoggetti.

I poliziotti hanno così scoperto che il giovane aveva con sé a bordo, all’interno di una busta della spesa di un noto supermercato italiano, una notevole quantità di droga in procinto di essere trasportata in Svizzera: ben 200 grammi di cocaina e 2.500 grammi di hashish, suddivisi in una trentina di panetti.

Il ventiduenne è stato quindi immediatamente arrestato e condotto presso il carcere di Varese.