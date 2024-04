Continua a crescere la richiesta di cassa integrazione

Nel primo trimestre 2024 la richiesta di cassa integrazione rispetto al trimestre precedente continua ad essere in crescita, anche se con una dinamica minore di quella rilevata tra il terzo e il quarto trimestre del 2023. Allora l’incremento in Lombardia fu più accentuato che in Italia e in Italia del nord, oggi invece risulta il più debole, 5,2% (24.576.544 ore richieste) contro 15,3% e 7,6%.

La gestione ordinaria della cassa, cresciuta in termini significativi nel trimestre precedente, ora resta stabile a circa 18 milioni di ore, mentre le ore richieste crescono soprattutto nella gestione straordinaria e in particolare con i contratti di solidarietà, che passano da 1.765.479 ore a 4.453.540 (+152,3%).

Nel trimestre non c’è stata alcuna richiesta di cig in deroga, contro le circa ottantunomila ore del trimestre precedente, e anche nella gestione del FIS (Fondo d’Integrazione Salariale) si riscontra un calo del 9,9%, con 550.093 ore richieste.

La cig cresce anche in termini tendenziali, ossia rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, del 13,7%, un dato migliore se raffrontato a quello dell’Italia del nord (35,2%), ma quasi doppio del dato nazionale (7%). Nel confronto tendenziale la crescita si concentra nella gestione ordinaria (26,4%), mentre nella straordinaria si rileva un lieve calo (-7,2%).

CRESCE LA CIG IN PROVINCIA

In netto calo sia la cig in deroga, che viene azzerata, sia il FIS, in cui la richiesta di ore si riduce di due terzi. Nelle province la richiesta di cig cresce oltre il 50% sul trimestre precedente a Mantova e Sondrio, con percentuali comprese tra il 9% e il 19% a Milano, Varese e Como, sotto il 3% a Bergamo e Brescia. Cala invece nelle altre province, con punte del -37% e -67% a Lodi e Cremona. Cresce nel maggior numero di province anche rispetto all’anno precedente: sotto il 20% a Como, Pavia, Lecco , sopra il 70% a Bergamo e Mantova, sopra il 200% a Cremona e Sondrio. Cala invece a Varese dell’8% e a Lodi del 43%. A Milano e Brescia la situazione resta stazionaria. Milano mantiene l’incidenza maggiore sul totale regionale con il 24,5%, anche in forza dell’accorpamento con Monza-Brianza nei dati Inps, ma Brescia resta sempre vicina a soli tre punti.

CRESCE LA CIG NEL COMMERCIO

Tra i settori il commercio presenta la crescita più alta sul trimestre precedente con il 70,7%, tuttavia la sua incidenza sul totale della cig regionale resta bassa (5,8%). Seguono il tessile, con il 43,3% e un’incidenza sul totale del 21%, e il metalmeccanico con il 20% e un’incidenza del 52,4%. In tutti gli altri settori la cig è in calo, di poco più del 5% nel settore delle costruzioni e con percentuali comprese tra il 37% e il 70% nei settori grafico-editoriale, agro-alimentare, dei servizi vari, chimico-plastico, dei trasporti. Nel settore del credito non c’è stata richiesta di cig.

Tessile e metalmeccanico confermano la crescita con percentuali appena sopra il 40% anche rispetto all’anno precedente, insieme ai trasporti (30,5%) e servizi vari (18,4%), che però cambiano di segno in raffronto alla rilevazione congiunturale. Cambiano di segno, questa volta in negativo, anche commercio (-42,6%) e costruzioni, anche se in quest’ultimo caso il settore resta sostanzialmente stabile (-2,7%). Invece confermano il segno negativo i settori agro-alimentare (-22,6%), chimico-plastico (-39,7%) e grafico-editoriale (-6,2%).