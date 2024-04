Da Luino a Sanary-sur-mer, ultimi posti per partecipare al gemellaggio 2024

Anche in questo 2024, a Luino si proseguirà con l’attività di gemellaggio che coinvolgerà alcuni giovani luinesi insieme ad altri coetanei. Sarà Sanary sur Mer a ospitare i ragazzi dal 27 luglio al 3 agosto.

L’esperienza sportiva e culturale vedrà protagonista dodici di giovani del territorio (tra i 14 e 17 anni, residenti a Luino o nei Comuni limitrofi) che verranno selezionati per la partecipazione attraverso un avviso pubblico pubblicato sul sito internet del Comune. Con loro un laureando (o laureanda) in Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Mediazione Linguistica e Culturale che, come tirocinante, affiancherà un educatore professionale per accompagnare il gruppo di giovani.

Il termine per la presentazione delle candidature sono le ore 12.00 del 3 maggio, secondo una delle seguenti modalità riportate nell’avviso pubblico, visionabile cliccando qui