Dalla borsa per la natalità al battesimo dei neo diciottenni: gli impegni elettorali di Vivere Gavirate

Nei giorni scorsi Gianni Lucchina, Candidato Sindaco della lista civica Vivere Gavirate, ha incontrato quasi tutte le associazioni del territorio per momenti di ascolto e confronto. Durante questi incontri, infatti, Lucchina ha raccolto una serie di proposte e avanzato idee e progetti da condividere con le associazioni di Gavirate, da sempre con un ruolo di “motore” per un territorio in cui la sussidiarietà è alla base dell’operare quotidiano.

Ciò che è emerso dagli incontri sono state soprattutto sollecitazioni, qualche richiesta e perplessità in merito all’attuale situazione, sempre con una visione mirata e costruttiva, dallo sport alla cultura, dal tempo libero al volontariato del terzo settore, dalla promozione sociale alla difesa della libertà: «Noi non abbiamo solo “sentito” – ha spiegato Lucchina – Oltre ad avere già fatte nostre alcune sollecitazioni, dalle tribune delle scuole agli interventi sui campi di calcio, la rimessa in sicurezza della pista di atletica, ad oggi non più usufruibile per le gare, poiché già ammalorata, abbiamo incontrato, visitato e ascoltato altre associazioni di promozione sociale, alcune storiche altre neonate ma all’avanguardia, che operano a Gavirate. Ci siamo impegnati concretamente a trovare le opportune risposte alle numerose aspettative del mondo associativo. Per noi, non esistono associazioni di serie A e di serie B, ognuna per le proprie qualità e competenze saranno coinvolte e sostenute con la giusta attenzione e con il sostegno necessario. Per queste ragioni stiamo anche studiando ed approfondendo la possibilità di assegnare una sede alle associazioni ancora sprovviste».

«Come lista – ha continuato Lucchina – abbiamo anche deciso alcune iniziative atte a promuovere il senso civico di Gavirate, ad esempio, con la promozione di una cerimonia annuale denominata “il battesimo dei diciottenni”, un momento dove poter trasmettere loro il senso di appartenenza e di condivisione e conoscenza della Costituzione Italiana, regalando a tutti i neomaggiorenni una copia della nostra invidiata Costituzione, una cerimonia pubblica e partecipata. Non solo: abbiamo anche deciso, se saremo chiamati ad amministrare Gavirate, di istituire un fondo per la natalità: un fondo ad hoc, denominato Borsa per la Natalità, che preveda la consegna una tantum di un assegno per ogni nuovo bambino nato a Gavirate».

Il programma di Vivere Gavirate, consultabile integralmente sul sito www.viveregavirate.com, prevede un preciso intervento economico a sostegno delle famiglie e della scuola con interventi economici precisi che aiutino le famiglie impegnandoci ha valutare ed operare per rendere gratuito il nodo comunale ed accessibile gli altri servizi scolastici, dalla mensa al trasporto, dal doposcuola al pre-scuola.