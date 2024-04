Federico Raos si candida sindaco a Orino

Il Comune di Orino ha il suo primo candidato sindaco. Si tratta di Federico Raos, uscente consigliere comunale, dirigente all’Insubria di Varese e consigliere del direttivo del Parco Campo dei Fiori.

La decisione, quella di lanciarsi nella corsa alle prossime elezioni amministrative, arriva dopo un percorso ricco di esperienze, che gli hanno permesso di maturare competenze variegate, pronte a ravvivare Orino.

Questo, «in continuità con il lavoro svolto dalla buona amministrazione che ci ha preceduto – spiega Raos – ma con un tocco personale e con l’introduzione di nuove energie».

Orinese dal 2007, Raos si candida con una lista civica, “NoiXOrino”, che abbraccia una varietà di figure: alcuni con una solida esperienza amministrativa, come l’uscente vice sindaca Raffaella Meroni, altri che si affacciano per la prima volta al servizio pubblico, «tutti, però, accomunati dall’amore per Orino» aggiunge Raos.

Tra i punti salienti del programma, che verrà presto presentato alla popolazione, emergono la promozione delle associazioni e della sussidiarietà, l’impegno per la sostenibilità e un nuovo approccio al lavoro amministrativo basato sulla condivisione delle scelte, trasparenza e buona amministrazione, con l’obiettivo di ridare slancio al paese, iniziando dalla valorizzazione della biblioteca.

Ed è proprio la biblioteca, concepita come fulcro culturale, a rivestire un ruolo fondamentale per Raos, il quale si propone di promuovere iniziative volte a trasformare Orino in un centro culturale vibrante: «La cultura non solo arricchisce, ma crea un ambiente positivo per la comunità. Investire nella cultura significa guardare avanti, investire nel futuro».

Quando, poi, in ultimo, gli viene chiesto il motivo per cui dovrebbe essere votato, Raos risponde con sincerità: «Per quello che sono. Per come mi conoscono e come hanno imparato a conoscermi in questi 20 anni. Sanno ciò che voglio portare nel paese, superando divisioni e personalismi. Mi metto a disposizione senza presunzione, con la mia storia professionale e il mio impegno per la comunità».

I 10 candidati consiglieri della lista “NoiXOrino”

Luca Amalfitano, 48 anni, direttore sistemi informativi

Raffaella Meroni, 64 anni, pensionata

Guglielmo Cellina, 34 anni, cameriere

Luana Pirola, 34 anni, pasticciera

Alessio Ceriani, 55 anni, direttore commerciale

Paolo Rocchi, 66 anni, chirurgo ospedaliero

Lorenzo Ghielmi, 64 anni, musicista

Cora Marta Scandroglio, 54 anni, consulente comunicazione

Andrea Giacometti, 50 anni, idraulico

Cinzia Tumaini, 59 anni, impiegata

