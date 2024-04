Gli studenti del Liceo Curie di Tradate ciceroni per un giorno a Cairate e a Vedano Olona

Domenica 21 aprile alcuni studenti del Liceo Marie Curie di Tradate faranno da ciceroni per i visitatori al Monastero di Cairate, dalle 15 alle 18.

I ragazzi saranno in campo anche a Vedano Olona, dove accompagneranno i visitatori alla mostra “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi” in programma nella sala parrocchiale in piazza San Maurizio alla mattina dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, e alla chiesa di San Pancrazio sempre nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

La giornata offrirà l’occasione non solo di ammirare le bellezze del Monastero di Cairate, ma anche di poter in via eccezionale visitare il gioiello artistico della chiesa di San Pancrazio e riflettere sull’oggi attraverso la mostra dedicata ai monasteri benedettini, eventi che apriranno la stagione dell’annuale Fiera di San Pancrazio a Vedano Olona.

L’attività rientra nel percorso di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) organizzato dall’istituto tradatese.

(Nella foto l’interno della chiesa di San Pancrazio a Vedano Olona)