Google celebra la bellezza della natura nella Giornata della Terra

Anche Google celebra la Giornata della Terra questo lunedì 22 aprile con un doodle dedicato alla bellezza del nostro pianeta.

Le foto sono state scelte per mostrare il frutto degli sforzi messi in atto dai vari Paesi per mitigare gli effetti negativi del riscaldamento globale. «Il doodle di oggi per la Giornata della Terra – spiega Google – mette in risalto la bellezza naturale e la biodiversità del Pianeta e ci ricorda l’importanza di proteggerlo per le generazioni future».

L’immagine che compare appena aperto il browser mostra infatti cinque immagini scattate dall’alto in ogni parte del mondo, che riproduco appunto il logo Google. Nel dettaglio, le immagini rappresentano (da sinistra verso destra): le Isole Turks e Caicos nell’Oceano Atlantico; il Parco nazionale di Scorpion Reef in Messico; il Parco nazionale Vatnajökull in Islanda; il Parco nazionale Jaú in Brasile e la Grande Muraglia verde realizzata in Nigeria.