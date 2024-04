I musei civici di Varese sono aperti il 25 aprile: ecco la programmazione per le prossime settimane

I Musei Civici di Varese, saranno aperti il 25 aprile, chiusi il primo maggio e visitabili gratuitamente il 5 maggio, prima prima domenica del mese.

Il 10 maggio alle ore 18.15 a Villa Mirabello, nell’ambito delle conferenze legate alla mostra in corso “Incontri di Mondi lontani”, Serena Massa, archeologa dell’Università Cattolica di Milano e direttrice della missione archeologica internazionale ad Adulis e Giovanna Salvioni, già docente di etnologia e antropologia culturale sempre dell’Università Cattolica, presenteranno “Dialoghi di archeologia e antropologia” per scoprire il filo rosso che si intreccia tra le due discipline e ci svela, dalla biografia delle cose, la biografia delle persone.

Sempre il 10 maggio alle 18.00 in Sala Montanari, verrà presentato il volume “L’arte Svelata nel Palazzo della Questura di Varese” a cura di Serena Contini e Enzo R. Laforgia, relatore prof. Antonio Orecchia. Il libro è il coronamento della mostra tenutasi in Questura presso quello che fu il Palazzo Littorio di Varese, progettato da Mario Loreti, con opere di Guido Andlovitz e Giuseppe Montanari. Questo volume presenta un ampio repertorio di contributi che si propongono come un primo approfondimento sulla genesi, la funzione, le scelte stilistiche e architettoniche e la retorica figurativa e spaziale dell’edificio. L’Associazione Gattabuia propone dall’11 al 19 maggio in Sala Veratti, nel lucernario di Villa Mirabello e a Sala Nicolini la quarta edizione dell’evento di fotografia contemporanea diffusa “INSIGHT FOTO FESTIVAL” tre mostre fotografiche sul tema “URGENTE”, che intende esplorare i ruoli sociali e culturali dell’uomo e della donna, ai diritti inviolabili dell’uomo, alla qualità del vivere e dell’abitare, ad ambiente ed ecologia, web, frontiere della ricerca scientifica e tecnologica fino all’IA sperimentando anche contenuti meta-fotografici. In particolare in Sala Veratti saranno esposti progetti sull’IA, nel lucernario la personale di Sara Palmieri sul legame uomo-natura e in Sala Nicolini la mostra dei lavori degli studenti dell’Istituto Einaudi di Varese, indirizzo Cultura e Spettacolo. www.insightfotofest.it. Sabato 11 maggio e 25 maggio dalle 15.00 a cura di Sull’Arte, al Castello di Masnago è prevista una visita guidata alla mostra “Andrea Ravo Mattoni – img2img – Pittura, Copia e Intelligenza artificiale” .

Il 25 maggio è inoltre previsto sempre alle 15.00 uno Storytelling &Lab per bambini dai 6 agli 11 anni nella parte permanente del Castello. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni su www.cooperativasullarte.it o scrivendo a museivarese@cooperativasullarte.it. E’ inoltre sempre possibile richiedere una visita guidata per un gruppo privato. Sempre il 25 maggio in Sala del Risorgimento a Villa Mirabello dalle 10.30 si terrà la conferenza Visioni risorgimentali a cura di Serena Contini e Enzo R. Laforgia. L’Assessorato alla Cultura organizza un incontro, aperto a tutta la Cittadinanza, volto ad approfondire aspetti, vicende e memorie del nostro Risorgimento, offrendo, in conclusione, la visione ed il racconto animato del grande quadro di Eleuterio Pagliano (1826-1903) Lo sbarco di Garibaldi e dei suoi Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende. Inoltre lo stesso giorno alle 10.00 in Sala Veratti l’ANPI – Sezione di Varese, presenta a cura dell’Associazione Freezone, la mostra foto-bibliografica dal titolo “Ricordo Berlinguer” nel quarantennale della morte dello statista italiano, in corso fino al 4 giugno.

Il 26 maggio nella Sala del Risorgimento a partire dalle 10.00 si terrà il Secondo Convivio della Confraternita del Ris in Cagnun cul Persic a Villa Mirabello: Un Tributo alla Tradizione e alla Storia Locale. Quest’anno il Convivio coincide con l’anniversario della Battaglia di Biumo del 1859 e in questa occasione, la Confraternita intende rendere omaggio alla memoria di quei tempi, celebrando la ricca tradizione culinaria e culturale della regione e dare il benvenuto alle Confraternite Enogastronomiche d’Italia che verranno a scoprire i sapori e le bellezze del territorio varesino. Il 26 maggio il Rotary Club Varese Verbano, dalle 16.00-19.30, presenta nella sala Conferenze del Castello di Masnago “R Come Ruote R Come Racconto” premiazione concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. Il Liceo Classico “ E. Cairoli” di Varese organizza la VIII edizione dell’agone , “C’era una volta in Grecia”, gara nazionale di traduzione dal Greco rivolta agli studenti di V ginnasio ( secondo anno di Liceo), la cui premiazione avverrà il 31 maggio e il 1 giugno al Castello di Masnago. In Sala Veratti, a cura dell’Università dell’Insubria, corso di laurea in Storia e Storie del mondo contemporaneo, prosegue fino al 5 maggio, la mostra “Nel cuore del Congo”. La rassegna presenta una panoramica artistica e culturale della Repubblica Democratica del Congo esponendo sculture e oggetti d’arte della tradizione congolese provenienti da ventisette villaggi e dodici gruppi culturali del paese africano e si pone come obiettivo di far conoscere la cultura e l’arte materiali ma anche il tessuto religioso e il mondo spirituale, il contatto con la natura e il mondo degli antenati che gli oggetti esprimono. Aperta nei giorni festivi e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 e su prenotazione per le scuole 347.0034534 e 328.0564628.

Al Castello di Masnago continua fino al 28 luglio la mostra promossa dal Comune di Varese, Andrea Ravo Mattoni – img2img – Pittura, Copia e Intelligenza artificiale a cura di Monica Guadalupi Morotti e Andrea Ceresa. Pittura, Copia e Intelligenza Artificiale nasce da quelle immagini generate dalla macchina e tradotte da parte di Andrea Ravo Mattoni in pittura a spray, ad acrilico o in disegno, sia su muro che su tela e altri tipi di supporti mobili. A comporre la mostra saranno circa venticinque opere inedite allestite nelle sale del Castello, anche in dialogo con gli affreschi quattrocenteschi e un’opera della collezione permanente: Sera d’autunno o Valpozzo di Pellizza da Volpedo (1903).

A Villa Mirabello prosegue fino al 1 giugno 2025, la mostra “Incontri di mondi lontani. Dai viaggi d’esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”, realizzata dal Comune di Varese in collaborazione con l’Associazione Conoscere Varese e il C.e.R.D.O (Centro Ricerche sul Deserto Orientale) curata da Marco Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni, dall’architetto Sara Conte, docente di Design al Politecnico di Milano, e dalla professoressa Serena Massa, archeologa, docente all’Università Cattolica di Milano e direttrice degli scavi di Adulis in Eritrea. Il percorso espositivo propone un lungo e coinvolgente racconto, che prende il via dalle figure e dalle imprese di alcuni importanti esploratori lombardi dell’Ottocento e termina con le ricerche condotte in oltre sessant’anni dai varesini Angelo e Alfredo Castiglioni nel continente africano e in Amazzonia, raccogliendo sul campo preziose testimonianze etnologiche e archeologiche e documentando con foto e filmati, riti, usi, costumi e tradizioni, che altrimenti avremmo perso per sempre. Dopo aver ripercorso le orme di alcuni esploratori vissuti tra Ottocento e Novecento attraverso reperti, diari di viaggio, mappe geografiche e disegni, si giunge alla ricostruzione del “salotto del collezionista”: luogo delle “meraviglie” dove in passato venivano esposti oggetti curiosi, esotici e rari raccolti nei viaggi intorno al mondo. Nella sala successiva vengono presentati i fratelli Castiglioni e il loro lungo percorso di ricerca nato da un sogno giovanile. Segue la descrizione della fase preparatoria dei viaggi con un focus sulla strumentazione tecnica da loro utilizzata e la sua evoluzione, nonché le invenzioni e i miglioramenti apportati ad attrezzature già esistenti allo scopo di adattarle ai viaggi nel deserto, nelle savane, nelle foreste e sui monti africani. La sezione seguente è dedicata alle testimonianze materiali dei popoli africani che non vengono presentate come creazioni artistiche fini a se stesse ma ne vengono valorizzati i più profondi aspetti religiosi, funzionali e simbolici anche grazie alle testimonianze video girate nel corso delle missioni, che li contestualizzano all’interno momenti che scandiscono la vita delle comunità. Nella sala dedicata alle ricerche archeologiche si da ampio spazio alla presentazione della scoperta, nell’attuale Sudan, della città mineraria di Berenice Pancrisia e gli scavi volti a riportare alla luce la città portuale di Adulis (Eritrea) conservata, pressoché integra, sotto metri di limo e sabbia. Chiude la mostra una ricerca extra africana del 1974. La sala, dal grande impatto immersivo, rende la sensazione di trovarsi nella foresta amazzonica e racconta il viaggio dei Castiglioni presso una popolazione venezuelana, i Mahekoto-Teri, che all’epoca viveva ancora isolata rispetto al mondo urbanizzato. Info: 0332.255485. Per visite guidate:333.6810487 info@cooperativasullarte.it.

Al Castello di Masnago è visitabile fino al 19 gennaio 2025, “Baj, Guttuso, Tavernari. Virtuose relazioni varesine”, l’inedito percorso espositivo con cui il Comune di Varese vuol far conoscere e far dialogare tra loro le opere dei tre grandi artisti Enrico Baj, Renato Guttuso e Vittorio Tavernari, accomunati da un legame esistenziale e creativo col territorio varesino, in cinque stanze dell’ala quattrocentesca del Castello di Masnago. L’intento è quello di dare massima evidenza al patrimonio del Comune di Varese, esponendo e mettendo a confronto opere sia di proprietà dell’Ente che in comodato. Tutte le informazioni sono consultabili su www.museivarese.it, mentre per rimanere aggiornati sono attivi i social dei Musei Civici di Varese su Instagram e Facebook.