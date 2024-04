I passaporti portano via gli agenti dalla strada. Il Sap denuncia: “Più agenti per la Questura di Varese”

La sicurezza pubblica in provincia di Varese è a rischio a causa di una grave carenza di personale, con impatti significativi sulle operazioni quotidiane della polizia e sul morale degli agenti. Questa situazione deriva da una serie di sfide complesse, incluse nuove direttive ministeriali e la necessità di rispettare rigorosi standard di sicurezza in un contesto post-pandemico, come evidenziato in una lettera inviata al Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno da parte della segreteria provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Varese.

Il documento segnala un incidente recente in cui un gruppo di anarchici ha tentato di interrompere le operazioni all’aeroporto di Malpensa, evidenziando le vulnerabilità della sicurezza aerea dovute alla riduzione del personale. Inoltre, la crescente pressione sui servizi amministrativi, come il rilascio dei passaporti, ha ulteriormente esacerbato il problema, costringendo a una ridistribuzione delle risorse che ha diminuito la presenza di pattuglie sul territorio.

Il numero di agenti disponibili per le pattuglie di sicurezza stradale e per gli interventi è calato drasticamente, portando a una minore presenza della polizia e aumentando i rischi sia per i cittadini sia per gli stessi operatori di polizia. La situazione è aggravata dalla recente attuazione delle normative anti-violenza di genere, che richiede un’azione rapida e risoluta, mettendo ulteriormente sotto pressione le risorse disponibili.

Gli agenti sono costretti frequentemente a sacrificare il proprio tempo libero e la vita privata per coprire i turni necessari, portando a un crescente malcontento tra le file della polizia. Questo sovraccarico lavorativo si traduce anche in un demansionamento di ruoli chiave, come quello dell’Ispettore, che si ritrova a svolgere funzioni amministrative piuttosto che investigazioni o coordinamento, compromettendo l’efficacia delle operazioni di polizia.

La lettera chiede un “autorevole interessamento” nelle prossime assegnazioni di personale per garantire un controllo adeguato del territorio e ristabilire un ambiente di lavoro sereno, essenziale per il corretto svolgimento delle operazioni di sicurezza. La carenza di personale non solo mina la sicurezza pubblica, ma solleva anche importanti questioni riguardanti il benessere e la professionalità degli operatori impegnati quotidianamente sul campo.