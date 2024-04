Il Gruppo intercomunale dei volontari di Protezione civile del Piambello si esercita a Induno Olona

Sabato 6 e domenica 7 aprile i volontari del Gruppo intercomunale di Protezione civile del Piambello saranno impegnati in un’esercitazione che si terrà a Induno Olona, nella frazione di Olona.

L’esercitazione si concentrerà su interventi di manutenzione ordinaria per l’eliminazione della vegetazione spontanea presente nell’alveo del fiume Olona, nel tratto dalla ditta Carlsberg fino al ponte sito in via Buccari .

L’attività prevede che le squadre provvedano alla pulizia, alla raccolta ed allo smaltimento della vegetazione spontanea con le attrezzature ed i mezzi in dotazione al gruppo intercomunale. È previsto l’impiego di 40 uomini al giorno per due giorni, con l’utilizzo di escavatori, trattori, automezzi, attrezzatura varia su cui verrà eseguita l’esercitazione.

L’intervento richiesto dai cittadini della frazione, segnalato e concordato col Comune di Induno Olona, è autorizzato da Regione Lombardia ed AIPO, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po e permetterà di unire due obiettivi: la pulizia di un’area sempre sotto attenzione dal punto di vista idrogeologico e l’esercitazione vera e propria, con l’utilizzo di mezzi specifici e procedure codificate.