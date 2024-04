Incendio a Pianbosco, distrutti mille metri di bosco

Soccorsi in azione nel pomeriggio di domenica nei boschi a cavallo tra la provincia di Varese quella di Como in località Pianbosco. L’allarme è scattato con una segnalazione al 112 che avvertiva di un incendio scoppiato non lontano dalla strada che attraversa il polmone verde all’altezza di via per Castelnuovo a Tradate.

Le fiamme sono state fermate dai vigili del fuoco arrivati anche da Varese che con mezzi «modulari» che permettono l’accesso anche in zone particolarmente boscate e che con riserve d’acqua consentono l’intervento in prossimità delle fiamme.

Alla fine il conto del bosco toccato dal fuoco si è fermato a circa mille metri quadrati di sottobosco e piante andate in fumo.

Sulle cause indagano i carabinieri Forestali, e sul posto erano presenti i militari della Tenenza di Tradate. I focolai sono stati poi soffocati in serata e la bonifica del fronte bruciato è stata affidata ai volontari “Aib”, anti incendio boschivo.