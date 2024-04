Incidente stradale a Milano in viale Monza: pedone investito e sbalzato di 10 metri

Grave incidente stradale a Milano con un pedone coinvolto: è successo lunedì mattina in viale Monza a Milano, strada importante di collegamento con diversi passaggi pedonali, in una zona vicino alla fermata della metro e ad un supermercato.

Ancora da definire nel dettaglio la dinamica anche se fonti sanitarie parlano di un veicolo che ha travolto il pedone. L’uomo è stato preso in pieno da un mezzo e sbalzato per una distanza di 10 metri. I soccorritori sono intervenuti con ambulanza e automedica e il ferito è stato trasoportato in gravissime condizioni – codice rosso – all’ospedale di Niguarda.

Nell’incidente il pedone ha subito un forte trauma cranico.