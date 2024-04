Inizia l’abbattimento dell’ex Circolo di Brunello: via Cameretta e piazza Ballerio chiuse al traffico

Tutto è pronto per la demolizione dello storico stabile ex circolo in piazza Ballerio, nel cuore di Brunello. Questo importante passo segna l’inizio di un progetto di riqualificazione urbana che mira a ridare vita a un’area dal valore storico e sociale significativo.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, da martedì 16 aprile, Via Cameretta sarà chiusa al traffico per le prossime due settimane. «Tale chiusura – ha spiegato il sindaco Andrea Dall’Osto- sarà necessaria per agevolare le operazioni di demolizione e preparazione del cantiere».

Piazza Ballerio sarà chiusa dal lunedì al venerdì per permettere l’allestimento dell’area cantiere e la movimentazione dei mezzi «ma, dice ancora il sindaco, al fine di ridurre al minimo i disagi per i residenti e i visitatori, la piazza verrà riaperta nei giorni di sabato e domenica, garantendo così la disponibilità di parcheggi almeno durante i fine settimana».

Saranno posizionati appositi cartelli informativi per segnalare le modifiche alla viabilità e fornire indicazioni dettagliate ai cittadini.

L’ex Circolo di Brunello, eretto nel 1924, ha rappresentato per lungo tempo un punto di riferimento per la comunità locale. Negli anni ’90 l’edificio è stato ceduto al Comune, ed in seguito ha ospitato un minimarket che purtroppo non ha mai ottenuto il successo sperato.

Il Comune ha acquisito l’area parcheggio di fronte all’ex Circolo da un privato e ha intrapreso il progetto di riqualificazione dell’intera area. «Il progetto – spiega Dall’Osto- prevede la realizzazione di un’area pedonale a verde, dei parcheggi e una salone nel seminterrato ad uso comunale. Costo: 400 mila da contributo regionale più 130mila ottenuti con la devoluzione di un mutuo non utilizzato e 20mila da oneri».

«La riqualificazione di quella zona non rappresenta solo un intervento urbanistico, ma un’opportunità per ridare slancio e identità a una parte significativa della città», ha concluso il sindaco.