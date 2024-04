Insetti e altre curiosità, una lezione nell’orto per i bambini dell’Asilo di Velate

Una mattina speciale per i bambini dell’Asilo Scuola dell’Infanzia Peri e Piatti di Velate, Varese. I piccoli alunni hanno trascorso un’ora in mezzo alla natura ed in particolare alla scoperta degli insetti che vivono nei nostri prati e nei campi coltivati. Piccoli animaletti, spesso poco amati, ma tanto preziosi per il nostro ecosistema.

Maestro per un giorno il velatese Paolo Brigo che ha ospitato i piccoli nel suo orto, raccontando delle piante e dei fiori sbocciati per la primavera ma soprattutto degli animali che vivono nel suo campo. Una bella mattina dove i piccoli alunni, accompagnati dalle loro maestre, hanno trascorso ore all’aria aperta, facendo molte domande e incuriositi dalla speciale lezione.