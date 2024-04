Italia – Svizzera tante opportunità e diverse novità per un puzzle complesso

Si è concluso in Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese l’ottavo congresso Svizzera Italia, un evento chiave per professionisti, imprenditori e lavoratori impegnati in attività transfrontaliere. Organizzato da Varese Professionisti in collaborazione con Studio Giallo di Varese, il congresso ha offerto una piattaforma di dialogo e aggiornamento su temi cruciali legati all’economia, al lavoro e al fisco nell’area insubrica.

Il congresso, giunto alla sua ottava edizione, ha messo in luce i più recenti sviluppi normativi che influenzano le relazioni economiche e sociali tra Italia e Svizzera. La partecipazione gratuita, previa prenotazione online, ha visto un’ampia affluenza di pubblico interessato a comprendere le nuove dinamiche e le opportunità emergenti dal recente accordo fiscale bilaterale, nonché le implicazioni della tassazione dei dividendi e delle nuove disposizioni in materia di residenza e sede legale.

Uno dei momenti salienti è stato l’intervento del Capitano Roberto Castorina, comandante della Guardia di finanza di Luino, che ha illustrato le attività di controllo in atto per assicurare la correttezza delle posizioni di soggetti italiani possessori di quote di società a responsabilità limitata svizzere. La sua relazione ha sottolineato l’importanza della collaborazione transfrontaliera in materia di legalità e sicurezza finanziaria.

I lavori si sono aperti con i saluti del presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello e del generale della Guardia di Finanza Crescenzo Sciaraffa. Una sala attenta ha seguito i lavori moderati da Marco Giovannelli con interventi focalizzati su aspetti specifici come la tassazione dei dividendi, presentati dal dottor Aris Merlo e dal dottor Salvatore Giallo.

La seconda parte del convegno ha messo l’attenzione al mondo dei frontalieri. Le questioni previdenziali e fiscali legate al lavoro sono state approfondite dal dottor Andrea Puzone.

La sessione dedicata ai nuovi comuni transfrontalieri, condotta dal sindaco Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’Associazione comuni italiani di frontiera, ha esplorato le conseguenze territoriali e amministrative dell’ampliamento della lista dei comuni considerati di frontiera, un tema di grande rilevanza per le finanze locali e la pianificazione territoriale.

Il congresso si è concluso con una discussione approfondita sulle implicazioni della legislazione transfrontaliera sulla sicurezza sociale e l’imposizione dei frontalieri in Svizzera, curata dal dottor Davide Nuzzi, che ha evidenziato le sfide e le opportunità per i lavoratori che navigano tra le diverse normative nazionali.

Complessivamente, l’ottavo congresso Svizzera Italia ha rafforzato il suo ruolo come evento interessante per chi opera nel contesto transfrontaliero, offrendo aggiornamenti essenziali e promuovendo un dialogo costruttivo tra i diversi stakeholder coinvolti.