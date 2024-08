L’attesa è finita: Varese – Varesina apre la stagione 2024-2025

È stato un lungo precampionato quello di Varese e Varesina, tra amichevoli, mercato e programmazione di una stagione, quella 2024-2025, che per le due formazioni vuole essere di alte ambizioni. E il primo passo, biancorossi e rossoblù lo faranno assieme, dato che per la prima gara ufficiale dell’anno sportivo le due formazioni si troveranno di fronte domenica 1 settembre (ore 15.00) al “Franco Ossola” per la gara del primo turno di Coppa Italia di Serie D. Sfida e eliminazione diretta e anche l’unica stagionale tra le due compagini, divise in diversi gironi in campionato.

Percorsi differenti in estate per le due squadre, entrambe molto cambiate rispetto alla passata stagione. Da una parte ci sarà il Varese di mister Roberto Floris – che esordirà al “Franco Ossola” dalla tribuna a causa di una squalifica rimediata l’anno scorso a Bra – dall’altra la Varesina di Marco Spilli, che si appresta a iniziare un’altra stagione alla guida delle fenici confermandosi uno dei tecnici più longevi del calcio italiano.

IL VARESE DI FLORIS

«Come ogni anno la prima è sempre piacevole, purtroppo sarò squalificato ma i ragazzi sono pronti per questa partita. So che è una partita difficile contro una squadra forte e ben organizzata. Non dobbiamo sbagliare l’approccio perché queste gare sono complicate anche sotto l’aspetto mentale. Ai ragazzi ho chiesto di non essere leziosi, dobbiamo essere una squadra umile che lotta. Mi ha sorpreso la voglia di fare e di allenarsi, nonostante molti di loro abbiamo una carriera importante alle spalle. La Varesina sappiamo che ha concetti importanti e anche la capacità di mettere in difficoltà l’avversario. Noi però dobbiamo avere la mentalità di fare la partita»

LA VARESINA DI SPILLI

«Non vediamo l’ora di iniziare dopo il ritiro pre campionato per noi lungo e faticoso, fatto di tante doppie sedute, fatte appositamente per far conoscere meglio la squadra. Abbiamo cambiato tanto ed era giusto fare una preparazione diversa. Iniziano a contare i risultati e siamo felici di cominciare così. Andiamo a giocare in uno stadio importante, un derby, una gara che ci servirà per alzare subito l’adrenalina, anche in vista dell’inizio di campionato che non sarà semplice giocando contro due squadre importanti in avvio. Stabiliremo gli obiettivi strada facendo, saranno evidenziati da come approcceremo a queste partite, ma anche dal lavoro che faremo quotidianamente per migliorare e diventare una squadra sempre più importante».

LA SFIDA IN CAMPO

Varese e Varesina scenderanno in campo con due modoli diversi: 3-5-2 con i biancorossi, 4-2-3-1 per le fenici. Mister Floris si affiderà al portiere 2006 Stefano Ferrari in porta, capitan Vitofrancesco sarà a destra, a centrocampo ci saranno Azizi, Valagussa e D’Iglio con Banfi e Barzotti in avanti. La Varesina si mister Spilli invece si affiderà all’esperienza di Chironi in porta, con l’ex Mapelli al centro della difesa mentre l’altro ex di giornata, l’attaccante albanese Guri, dovrebbe agire alle spalle dell’attaccante Bertoli con capitan Gasparri.

DIRETTAVN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.