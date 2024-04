La chiesetta di Angera che apre le sue porte una volta all’anno

Gli scalini si trovano proprio lungo la via che attraversa il centro storico ma è molto difficile poter entrare al suo interno per ammirarla, salvo nel giorno in cui si celebra la ricorrenza a cui è dedicata. La chiesetta di Villa Palletta ad Angera ha aperto le sue porte questa mattina, in occasione della memoria liturgica dell’Annunciazione.

Si tratta di un oratorio di proprietà privata, dedicato appunto all’Annunciazione, che è stato fondato nel 1791 e rientra nel complesso della dimora storica di via Mario Greppi. Questa mattina alle 8.30 è stata celebrata una Santa Messa dal parroco di Angera Don Pietro Bassetti.

Diversi fedeli hanno voluto essere presenti a questo evento che si ripete una volta all’anno, per partecipare alla celebrazione e ammirare, almeno per un giorno, questo luogo d’architettura e arte sacra della cittadina. L’oratorio, il cui ingresso è proprio sulla strada, si trova lungo via Mario Greppi, in direzione del lungolago. Le prime notizie su Villa Palletta Scavarda riguardano proprio l’oratorio che fu consacrato alla fine del Settecento.