La Futura Volley si tuffa nei playoff: Macerata è il primo ostacolo verso la A1

Quattro squadre in lizza per un solo posto: sono i playoff della Serie A2 di pallavolo femminile che mettono di fronte da un lato del tabellone Offanengo e Brescia e dall’altra la “nostra” Futura Volley Busto Arsizio opposta in semifinale alla Cbf Balducci Macerata. Le vincenti di questo turno (al meglio delle tre partite) accederanno alla finale che mette in palio la promozione in A1, obiettivo già centrato da Perugia che ha vinto la pool tra le migliori squadre della serie cadetta.

Proprio Macerata è stata l’ultima avversaria delle Cocche nella pool promozione, confronto vinto 3-1 dalla Futura che aveva appena cambiato allenatore, con Alessandro Beltrami “in sella” al posto del silurato Daris Amadio (un divorzio che ha lasciato qualche perplessità nei modi: di fatto il club biancorosso non ha emesso neppure un comunicato ufficiale in questo senso).

Il fattore campo è un’arma che la Futura Volley ha intenzione di sfruttare al meglio, visto che il PalaBorsani è rimasto imbattuto in entrambe le fasi del campionato disputate fino a ora. Busto avrà in casa anche l’eventuale “bella” ma l’obiettivo di Monza e compagne è quello di provare a chiudere la contesa in due gare, iniziando dal primo confronto (sabato 6 aprile, ore 17) e proseguendo poi con il match previsto nelle Marche mercoledì 10 alle 20,30.

La Futura si approccia all’incontro senza particolari problemi di organico: il bollettino medico parla di acciacchi per Furlan e Conceicao ma tutte le atlete sono comunque a disposizione di Beltrami. Sul fronte opposto Macerata – squadra sempre in lizza per i playoff di A2 nelle ultime annate – è guidata da coach Carancini e fa affidamento su un nucleo italiano (Bonelli, Mazzon, Bolzonetti) cui si aggiungono la centrale tedesca Broekstra e l’opposto montenegrino Dzakovic.

L’incontro del PalaBorsani – dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni – sarà allietato dal primo “Teddy Bear Toss” organizzato dalla Futura, ovvero il lancio in campo di pelouche poco prima dell’inizio del match, con i pupazzi che saranno poi raccolti e donati alla comunità educativa Orso Balòo del “Piccolo Principe”, comunità alloggio per minori da 0 a 5 anni.