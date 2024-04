La Inox Team Saronno Softball inizia il campionato di Serie A1 con due vittorie a Macerata

La Inox Team Saronno Softball ha iniziato nel migliore dei modi l’Italian Softball League espugnando per due volte il campo del Macerata per 6-2 e 9-0. La squadra del manager Cirimele ha giocato ottimamente ambedue le gare, sbloccando subito il risultato e poi amministrando senza problemi il vantaggio.

In gara uno ha brillato la stella di Milagros Lozada, autrice di due fuoricampo, mentre in pedana si è ben comportata la coppia formata da Chiara Rusconi, lanciatrice partente e vincente, e da Alice Ghillani.

Nella seconda partita, invece, la scena è presa interamente da Kandra Lamb che, all’esordio con la divisa della Inox Team, lancia una storica No Hitter in 5 riprese con 12 eliminazioni al piatto. L’apporto offensivo nelle prime riprese, grazie alle giocate di Rotondo, Lozada e Saviola, è determinante per conquistare il secondo successo in altrettante gare giocate.

“Sono molto soddisfatto perchè non era facile e scontato tornare con due vittorie da un campo ostico come quello di Macerata, che ha tutte le carte in regola per essere una delle outsider di questo campionato. La squadra ha giocato un bel softball e, considerando i tanti cambiamenti di rosa e il fatto che siamo alla prima giornata di campionato, è un bel segnale. Appuntamento ora in casa, davanti ai nostri tifosi, sabato 6 aprile contro le Blue Girls Bologna per altre due partite di grande spessore” ha commentato il presidente della Inox Team Saronno Massimo Rotondo.