Si apre la campagna per le prossime amministrative a Castiglione Olona, dove sabato 6 aprile la lista “Insieme per Castiglione – Frigeri sindaco” inaugura la sede elettorale.

L’appuntamento è per le 10,30 in via Volta 17. Sarà l’occasione per incontrare il sindaco, che si ripresenta per il secondo mandato, e il suo gruppo, sostenuto da Lega e ViviAmo Castiglione.

Come ha spiegato nel suo bilancio di fine mandato, Frigeri sarà accompagnato da una squadra che è all’80% quella che lo ha sostenuto in questi cinque anni.

Sul tavolo alcuni progetti da portare a conclusione e una strada tracciata ma consolidata per gestire le necessità di Castiglione Olona, compreso il suo delicato centro storico. Qui sotto trovate l’intervista: