La Resistenza a Tradate in un libro sul capostazione che salvava gli ebrei e in un’opera degli studenti del Don Milani

Memoria, storia del territorio e incontro tra generazioni. C’è tutto questo nella collaborazione nata tra la lega Spi – Sindacato pensionati Cgil di Tradate e gli studenti del Liceo artistico Don Milani di Tradate, che insieme hanno dato vita al “Progetto Memoria“, che verrà presentato nei prossimi giorni, in cui si ricorda e si celebra il 79° anniversario della Liberazione.

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle 9,30 la Camera del Lavoro di Tradate, dove insieme al progetto verrà presentata un’opera grafica commemorativa realizzata dagli studenti del Don Milani di Venegono Inferiore. L’opera, composta da tre pannelli, sarà installata nel cortile della sede della Cgil, ed è dedicata alla storia della Resistenza tradatese e in particolare alla vicenda del capo stazione Andrea Albisetti che salvò la vita di alcune famiglie di ebrei.

Nel corso della mattinata sarà presentato il libro “Il capostazione di Tradate” che racconta proprio la storia di Albisetti. Sarà presente l’autrice Alessandra De Fiori che dialogherà con il segretario generale dello Spi di Varese Giacomo Licata.

«Tra la scuola e il sindacato dei pensionati di Tradate è stata avviata una collaborazione che è partita dall’approfondimento di questa storia locale – spiega il segretario dello Spi di Tradate Mario Santoro – In seguito, gli studenti sono stati accompagnati dai volontari dello Spi al memoriale della Shoah di Milano, visitando il binario 21 da dove partivano i treni carichi di ebrei e diretti ai campi di concentramento di Auschwitz. La Lega Spi Cgil di Tradate ha lavorato alla realizzazione di questo progetto per promuovere i valori della Resistenza e ha scelto di farlo attraverso la costruzione di legami tra sindacato, territorio e giovani generazioni con l’obiettivo di accompagnare nel futuro i valori fondativi della Costituzione, attraverso l’esempio e le storie come quelle di Andrea Albisetti».

All’iniziativa interverrà la Segretaria Generale della Cgil di Varese Stefania Filetti.