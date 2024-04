L’assessore Guidesi in visita alla Leonardo Elicotteri: “Innovazione e traino per la nostra economia”

«Un’azienda leader a livello mondiale fortemente radicata in Lombardia». Con queste parole l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi ha commentato la visita agli stabilimenti di Leonardo a Sesto Calende e Vergiate svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile.

La “tappa” dell’assessore nella Provincia con le ali, fa parte del tour delle imprese, che già in passato ha toccato il Varesotto e che questa mattina ha visto come protagoniste due delle sei sedi lombarde di Leonardo, una delle principali aziende industriali, a livello globale, nel mondo dell’aerospazio e dell’AD&S (Difesa e Sicurezza). Oltre agli stabilimenti elicotteristici di Sesto Calende (530 addetti) e Vergiate (1750), in provincia di Varese sono presenti anche altri due stabilimenti: a Cascina Costa (2830) e a Venegono Superiore (1750), quest’ultimo dedicato ai velivoli.

«Quando le aziende aprono uno stabilimento si scoprono innovazioni incredibili, cose che solo i lombardi sanno fare» ha commentato l’assessore Guidesi mentre visitava la Baia Heroes nella sede di Sesto Calende, dove si trova l’hub principale dell’azienda relativo alla training academy elicotteristica, dove ogni anno si svolge la formazione di più di 10mila studenti anche attraverso l’utilizzo di dispositivi di simulazione tecnologicamente avanzati tra cui la realtà virtuale.

Questo tipo di tecnologia permette non solo di effettuare un addestramento a diversi livelli di complessità, comprese la riproduzione di esercitazioni in situazioni “estreme”, ma anche di avere una miglior sostenibilità rispetto alle normali esercitazioni.

(Nella foto sopra una simulazione ricreata con l’utilizzo del VR)

«Dialogare col mondo economico-produttivo è essenziale per stare al passo con la realtà e comporre le misure adeguate per continuare a sostenere le aziende – continua Guidesi -. Leonardo è una multinazionale leader in tutto il mondo, ha sede nella nostra regione e offre tante opportunità al distretto industriale, a tantissime aziende lombarde e anche a tanti giovani per la loro formazione e la carriera. Siamo orgogliosi di poter continuare una tradizione che è diventata collaborazione e innovazione. Leonardo rappresenta un traino per la nostra economia e un fattore di innovazione e competitività per intere filiere. Attorno a un’azienda di queste dimensioni, infatti, ruotano attorno grandissime possibilità».

«Cosa “lascia” e cosa fare dopo la visita di stamattina? – risponde sempre l’assessore -. Serve essere flessibili, cercare di connettere i know-how di cui già disponiamo, mappare e certificare i nostri ecosistemi, che non sono fatti solo dalle aziende ma anche dalle università e dagli istituti di formazione: un gioco di squadra di tutto il sistema lombardo. Mettendoci a disposizione delle aziende aiutiamo il lavoro».

Ad accompagnare l’assessore lungo i laboratori a pochi chilometri dal Lago Maggiore è stato Gian Piero Cutillo, managing director di Leonardo Elicotteri.

«Siamo onorati – ha sottolineato Cutillo – che le istituzioni diano attenzione a una realtà industriale che nel territorio lombardo impiega migliaia di persone. In Lombardia c’è il cuore e il cervello di un’azienda leader a livello internazionale. Ringrazio l’assessore Guidesi: Leonardo è un patrimonio non solo della provincia di Varese, ma anche della Lombardia e dell’intero Paese».

LE SEDI DI LEONARDO: SESTO CALENDE E VERGIATE

Il sito di Leonardo di Sesto Calende risale al 1915 e oggi occupa più di 530 addetti. Questo stabilimento è la sede della principale Training Academy elicotteristica di Leonardo (intitolata ad Alessandro Marchetti), che addestra in media ogni anno più di 10mila studenti provenienti da tutto il mondo. Qui gran parte della formazione viene svolta attraverso dispositivi di simulazione tecnologicamente avanzati, in grado di replicare alla perfezione l’esperienza di volo. Un’ora di volo virtuale all’interno di un simulatore è infatti certificata esattamente come un’ora di volo reale.

A Sesto Calende si trova anche il quartier generale di coordinamento di servizi per l’assistenza tecnica e logistica dell’intera flotta elicotteristica di Leonardo. Il sito è inoltre anche la sede della Diagnostic Services Tower, la centrale di analisi e super diagnostica dei dati di volo di 1300 dei totali 4500 elicotteri in servizio.

Lo stabilimento Leonardo di Vergiate nasce invece nel 1937 ed è oggi la principale linea di assemblaggio finale di elicotteri dell’Azienda. Qui viene costruito ogni anno il maggior numero di unità e di modelli della gamma di aeromobili ad ala rotante di Leonardo, per le esigenze del mercato civile, della difesa e dei compiti di pubblica utilità, sia nazionale che per l’export.

Il sito produttivo conta 1520 addetti che si occupano dell’assemblaggio, costruzione, messa a punto in volo, verniciatura, arredo e collaudo dell’elicottero, insieme alla gestione di tutte le fasi di accettazione e consegna al cliente, con attività principalmente distribuite tra la linea di assemblaggio e la linea volo.

A Vergiate è anche presente uno showroom, dove i clienti possono definire, insieme ai designer Leonardo, la personalizzazione delle livree e degli arredi interni del proprio elicottero, scegliendo tra una vasta gamma di colori, materiali e finiture. Nello stesso stabilimento viene gestita anche una

parte importante del supporto logistico assicurato da Leonardo agli operatori dei propri elicotteri in tutto il mondo, oltre ad alcune delle attività di addestramento in volo degli equipaggi dei clienti.