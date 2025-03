Fratelli d’Italia organizza una serata pubblica sul commercio e sul turismo a Sesto Calende

La sezione di Sesto Calende di Fratelli d’Italia organizza una serata di confronto dedicata agli operatori del commercio, del turismo e dei servizi nella città bagnata dal Verbano e dal Ticino.

Martedì 11 marzo, ore 21, nella Sala Cesare da Sesto del municipio sestese si terrà un incontro aperto a tutti per analizzare la situazione attuale del settore e discutere le prospettive future.

L’iniziativa è promossa dai due consiglieri d’opposizione, rappresentati a Sesto Calende del partito di Giorgia Meloni, ovvero il capogruppo Mario Baotto e Marco Limbiati, a lungo segretario del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende. L’obiettivo è creare un dialogo costruttivo tra l’amministrazione e gli imprenditori locali affrontando temi tra cui «le attuali condizioni del commercio e del turismo a Sesto Calende, le necessità e le prospettive di crescita del settore, le proposte degli operatori per migliorare i servizi e le opportunità sul territorio».

«Il commercio e il turismo sono pilastri fondamentali per l’economia e l’attrattività di Sesto Calende. Vogliamo ascoltare la voce di chi lavora ogni giorno in questi ambiti, comprendere le difficoltà che affronta e individuare insieme soluzioni efficaci per supportarne lo sviluppo» dichiara Marco Limbiati nell’annunciare la serata pubblica.

IL GRUPPO COMMERCIANTI PRENDE LE DISTANZE DA INIZIATIVE DI CARATTERE POLITICO

A stretto giro dall’annuncio di Fratelli d’Italia, il presidente del Gruppo Commercianti e Artigiani Patrick Panza ha voluto prendere le distanze dall’iniziativa diramando una comunicazione su carta intestata in cui viene ribadita la «natura apolitica e indipendente da logiche partite dell’associazione», estranea all’organizzazione della serata.

Queste le parole di Panza:

In qualità di Presidente del Gruppo Artigiani, Commercianti e Terziario Avanzato di Sesto Calende, desidero chiarire e prendere ufficialmente le distanze dalla riunione che si terrà il prossimo martedì 11 marzo 2025, in merito al Commercio e Turismo a Sesto Calende, come annunciato e divulgato da Marco Limbiati e Mario Boatto, rispettivamente Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare di Fratelli d’Italia.

Vorrei sottolineare che questa riunione non è stata programmata né organizzata dal nostro gruppo, né è riconducibile alle attività e iniziative promosse dalla nostra associazione.

Ci preme fare chiarezza affinché non vi siano equivoci o fraintendimenti riguardo al nostro ruolo e alla nostra partecipazione a questo incontro. Il nostro gruppo continuerà a lavorare per il bene delle attività commerciali e dei professionisti del terziario avanzato di Sesto Calende, perseguendo sempre l’interesse collettivo e favorendo un dialogo costruttivo con tutte le realtà locali.

Riteniamo fondamentale preservare una chiara distinzione tra gli eventi ufficiali organizzati dalla nostra associazione, che si contraddistingue per la sua natura apolitica e indipendente da logiche partitiche, e altre iniziative di carattere politico. Pur non essendo contrari a tali iniziative, che anzi possono costituire un contributo positivo al dibattito e allo sviluppo della nostra comunità, desideriamo ribadire il nostro impegno a favore di un dialogo costruttivo e privo di connotazioni ideologiche.