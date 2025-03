Aprono i parcheggi della Nuova Marna: 150 stalli in centro a Sesto Calende

In concomitanza con il mercato settimanae di domani – mercoledì 12 marzo – l’area del Circolo Sestese di Sesto Calende, conosciuta da tutti come la Nuova Marna in attesa di un nome ufficiale, aprirà il parcheggio da 149 stalli in pieno centro, dove un tempo sorgevano i Giardini pubblici di Piazzale Rovelli che hanno ormai lasciato spazio alla sala polivalente.

L’amministrazione comunale e l’assessore Leonardo Balzarini hanno infatti confermato dell’esito positivo del sopralluogo effettuato ieri – lunedì 10 , giorno in cui Esselunga ha ristabilito l’ingresso del proprio parcheggio esclusivamente ai clienti – dalla Direzione Lavori e dal professionista incaricato della sicurezza antincendio. Oltre all’apertura del parcheggio, tornerà ad essere fruibile la zona verde attorno alla nuova sede del CSCK e la relativa passeggiata. Resteranno accessibili anche i gradoni lungo il fiume, ma non il sottopassaggio che collega la passeggiata al parcheggio, in attesa della realizzazione dell’impianto di videosorveglianza.

«Con l’apertura di questo nuovo parcheggio vogliamo offrire una risposta concreta alle esigenze di mobilità e accessibilità del centro cittadino, migliorando al tempo stesso la vivibilità degli spazi urbani» ha dichiarato il sindaco, sottolineando «l‘importanza strategica» di questo intervento che si rivolge a tutta la cittadinanza e ai suoi visitatori, «dai lavoratori ai commercianti, dai turisti ai fruitori del mercato cittadino e dei negozi del centro, nonché per chi desidera semplicemente passeggiare lungo il fiume».

IL PARCHEGGIO: 149 I POSTI NELLE PRIME SETTIMANE SARÀ LIBERO

A partire da domani e per le prime settimane il parcheggio sarà libero, «così da permettere all’Amministrazione di monitorare le reali necessità di sosta e ottimizzare il servizio – conclude la giunta -. Questa fase sperimentale è stata concordata con il Presidente del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato, Patrick Panza, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità al centro cittadino, anche a seguito della recente decisione di Esselunga di gestire il proprio parcheggio tramite sbarra all’ingresso».