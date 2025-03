Il funzionario-poeta di Gallarate Marco Oreste Marelli premiato insieme alla madre a Camogli

“Buon sangue non mente”. Nuovo riconoscimento poetico per Marco Oreste Marelli, premiato in Liguria insieme a sua madre Rajna Nogarova, anch’essa autrice.

Il responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Gallarate lo scorso 22 febbraio ha infatti ricevuto il premio alla Rassegna Poesie d’Amore di San Valentino a Camogli. La composizione Pensarti è stata selezionata tra le migliori del concorso, che ha visto la partecipazione di oltre 550 autori provenienti da tutta Italia.

Per Marelli – che ha prestato servizio anche a Cardano, Bogogno, Busto Arsizio e Sesto Calende – non si tratta di un successo isolato: già nel 2020, 2021 e 2022 le sue poesie erano state scelte tra le vincitrici della manifestazione, confermandolo come una presenza costante e apprezzata dalla giuria. La sua opera, insieme alle altre 19 selezionate, è stata esposta per tutto il mese di febbraio lungo il molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco, location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna e che hanno trasformato il borgo ligure in una galleria a cielo aperto dedicata all’amore.

LA MANIFESTAZIONE

La manifestazione è promossa dall’ASCOT, Associazione Commercianti e Operatori Turistici di Camogli, e Comune di Camogli, in collaborazione con la Pro Loco di Camogli. L’evento, che annualmente la cittadina ligure di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli, tra i quali vi è appunto la “Rassegna Poesie d’Amore”.

«Essere selezionato da una giuria letteraria tra numerosi autori è una grande soddisfazione, esserlo per la quarta volta in sei anni è una soddisfazione impagabile» ha commentato Marelli.

UN TALENTO POETICO… DI FAMIGLIA

Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi nel suggestivo Teatro Sociale di Camogli, Marelli ha ricevuto l’attestato di “Opera selezionata” direttamente dalle mani della presidente di giuria Rossella Galeotti. Ma la sorpresa più grande è arrivata quando il “Premio speciale della critica” è stato assegnato alla poesia Ultimo amore, scritta da Rajna Nogarova, poetessa di Rozzano e madre dello stesso Marelli.

«Vedere mia madre ottenere il premio speciale ci ha reso davvero super-felici! È una festa di famiglia. Ringraziamo, pertanto, la giuria per aver apprezzato le nostre composizioni e, in particolare, Luciana Sirolla, Presidente ASCOT, e Daniela Bernini, Ufficio stampa e comunicazione» sottolinea Marelli.