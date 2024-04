Luca Vergani è il terzo candidato sindaco a Marnate: “Dalla parte dei fragili e oltre le divisioni”

Il terzo candidato sindaco a Marnate sarà Luca Vergani, commerciante noto in paese e in particolare a Nizzolina dove gestisce un bar e una trattoria, con la lista “Le persone al centro – Luca Vergani sindaco”. Sarà lui il terzo incomodo o l’outsider tra la sindaca uscente Elisabetta Galli e l’ex-sindaco Marco Scazzosi.

«C’è un clima di odio tra le due forze in campo. I cittadini sono condizionati, lo sento nei discorsi tra le tante persone che incontro ogni giorno. C’è un forte pregiudizio degli uni contro gli altri che non fa bene. Mi candido per unire e non per dividere» – spiega.

Vergani sostiene che in questi anni non c’è stata un’opposizione costruttiva: «Questa rivalità non fa bene al paese e avvelena la democrazia. Vogliamo porci come lista civica che lavora per il bene comune. Il filosofo politico Carl Popper diceva che il compito di un politico è quello di agire per eliminare dei mali concreti e delle sofferenze in modo diretto».

Per questo ha deciso di creare una lista che «mette come punto principale l’ascolto dei problemi dei cittadini per cercare di risolverli insieme. Fragili, malati, giovani che si sono smarriti anche per colpa degli adulti che non sono stati capaci di capire il disagio».

Vergani è un portatore di handicap e lo dice chiaramente: «Ho un conflitto di interesse ma avvicinare le diseguaglianze fa bene a tutti».

In ambito sanitario la sua lista propone «un polo di medicina di prossimità per una popolazione che invecchia sempre di più. I comuni devono cercare di dare un sostegno ai più fragili».

Per quanto riguarda l’ambiente «la gestione del territorio deve essere rivista partendo dal pgt. Abbiamo in lista l’architetto Gianluigi Guzzetti che lavora su questo».

L’altro tema a lui caro è quello della sicurezza «reale è percepita. Serve una fusione dei comandi di polizia locale. I comuni hanno poche risorse singolarmente. Se riusciamo a mettere insieme i sindaci la strada maestra è quella dell’unione dei comuni. Per questo non sarebbe opportuno avere sindaco troppo politicizzati che andrebbero contro quelli di altre fazioni. Basta divisioni».

Infine l’associazionismo: «A Marnate bisogna lavorare per rinforzare le associazioni e farle crescere. Senza il terzo settore manca un motore importante per la comunità».