Maltempo a Como: convoglio di Trenord fermo con 300 passeggeri a bordo

Il maltempo ha colpito duramente Varese ma anche Como, causando danni significativi e interruzioni dei servizi, in particolare nella circolazione ferroviaria.

Forti venti hanno provocato la caduta di alberi sulle strade e veicoli, portando a quaranta interventi dei vigili del fuoco nella notte. Tra le conseguenze, intorno alle 10.20 un treno Trenord è rimasto bloccato tra Como Camerlata e Como Lago, con 300 passeggeri a bordo, a causa dell’assenza di alimentazione.

Alle 10 il personale delle ferrovie ha segnalato l’interruzione dell’alimentazione elettrica che ha causato l’immobilizzazione del treno in entrambe le direzioni tra le stazioni. È stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per garantire l’evacuazione rapida e sicura dei passeggeri. Le operazioni sono attualmente in corso, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un funzionario tecnico che sta coordinando le operazioni di soccorso. Trenord ha comunicato che il convoglio sarà condotto alla stazione Borghi per fare scendere i passeggeri.