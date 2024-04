Marcolli e Bianchi imprendibili nella 22a Stramulino di Brebbia

Seconda vittoria consecutiva nel circuito del Piede d’Oro per Simone Marcolli e Ilaria Bianchi che, a una settimana dal successo nella Arsalonga si impongono anche nella 22a edizione della Stramulino di Ronchée di Brebbia.

In una domenica soleggiata sono stati 380 gli appassionati che hanno preso il via all’appuntamento organizzato dalla Polisportiva Roncherese: 150 gli iscritti al Piede d’Oro e oltre 20 bambini impegnati nel minigiro che ha preceduto la gara principale.

Marcolli, che gareggia con la maglia dell’Atletica Varese, ha letteralmente volato sul percorso lungo da 8,4 chilometri: il suo tempo, di 30’40” è anche il nuovo record del tracciato. Niente da fare quindi per gli altri pretendenti al successo: Luca Ponti (3V) è arrivato secondo in solitaria (33.01) davanti a Dario Perri (Bumbasina Run) che ha chiuso il podio in 33.59. Nella volata per il quarto posto prevale Paolo Ballabio (Casorate) su Simone Carlo Prina (Arsaghese) e Fernando Coltro (Valbossa). Chiudono la top ten Argoub Salah (Gavirate), Giuseppe Bollini (Circuito Running), Paolo Negretto (Valbossa) e Alessio Calamai (Arcisate).

In campo femminile nuova prestazione di livello per Ilaria Bianchi della Recastello Radici Group (38.12) anhe se Barbara Gloria Benatti (38.53) non è arrivata lontana dalla vincitrice. Terzo gradino del podio per Sofia Barbetta del Valbossa (40.45) che ha tenuto a distanza le inseguitrici Paola Turriziani (Runner Varese) e Antonella Panza (Whirlpool). Dal sesto al decimo posto si sono quindi piazzate Cinzia Lischetti (Arsaghese), Christelle Campi (Malnate), Lisa Burke e Victoria Cannistrà (Aermacchi) e Lizia Rodari (Valbossa).

Archiviata la Stramulino, disegnata sui saliscendi tra i boschi che circondano Ronchée di Brebbia, il circuito del Piede d’Oro si appresta ora a vivere una novità. Domenica 28 aprile si correrà infatti la “Life Run 10” di Gallarate, per la prima volta in calendario.

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (S. Marcolli | I. Bianchi)

28 aprile: Gallarate – Life Run 10

5 maggio: Malnate – Città di Malnate

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili