Mastini, ultima chiamata per tenere viva la finale

Se si perde, non ce ne sarà un’altra. Lo si era detto prima delle Gare5 con Feltre (anzi, in quel caso ancora prima con i Picchi avanti 2-0) e Appiano, lo si ripete ora nel pieno di una finale che il Pergine sta conducendo per tre vittorie a una. Alle Linci manca l’ultimo colpo di forbice per ritagliare dalle maglie giallonere lo scudettino della IHL (che piaccia o non piaccia non è lo scudetto assoluto: lo ricordiamo perché su questo tema c’è sempre discussione).

Un colpo di forbice che però, dalle parti di via Albani, nessuno ha intenzione di ricevere: i Mastini non si arrendono, questo il messaggio che passa in casa giallonera, e tantomeno vogliono capitolare all’Acinque Ice Arena dove martedì 9 aprile (dalle 20,30) va in scena Gara5. Davanti al solito, grande pubblico di queste stagioni.

Al solito, battere il Pergine su gara secca non è un’impresa impossibile a patto di ridurre a zero gli errori, le disattenzioni, le sbavature. Piangere sul latte versato è, notoriamente, esercizio inutile ma ripensare al passato recente può aiutare a non ripetere gli sbagli: subire una rete mentre si è in superiorità numerica e in parità nelle reti è qualcosa di imperdonabile. E invece, proprio su quel gol di Andreotti sabato, è cambiata la storia della partita e forse dell’intera serie.

Di nuovo: il powerplay giallonero deve per forza di cose rendere più di quanto (poco) fatto sino a oggi in finale. Con l’uomo in più il Varese ha segnato una sola rete su 13 tentativi, quella di Majul per il momentaneo 2-0 di Gara3. Un dato che, da solo, vale un bel pezzo di spiegazione sul perché i Mastini stanno inseguendo la formazione trentina nella serie. Il margine, per quanto ridotto, però c’è ancora almeno fino a questa sera: l’obiettivo dev’essere quello di fare un passo alla volta e, magari, di mettere un tarlo in testa a Meneghini e compagni.

Czarnecki avrà a disposizione tutta la squadra ad eccezione di Max Cordiano, caricato duro in Gara1 e da allora non rientrato in gioco. Possibile qualche ritocco alle linee arretrate mentre per i blocchi d’attacco è quasi certo che il tecnico svedese non cambierà nulla. Ospiti al completo, fischietti assegnati ai signori Lega e Gruber assistiti da Carrito e Petrov.

FINALE IHL – IL PROGRAMMA

Gara1: Varese – Pergine 2-3 (serie 0-1)

Gara2: Pergine – Varese 3-2 (serie 2-0)

Gara3: Varese – Pergine 3-1 (serie 1-2)

Gara4: Pergine – Varese 4-3 (serie 3-1)

Gara5 (martedì 9/4, 20,30): Varese – Pergine

Ev. Gara6 (giovedì 11/4, 20,30): Pergine – Varese

Ev. Gara7 (sabato 13/4, 18,30): Varese – Pergine