Mastini, finale amarissimo: il Pergine sorpassa e vince a 2′ dalla fine

L’hockey sa essere spietato. Lo sappiamo e speravamo di non ricordarcelo proprio in una occasione importante come la prima finale di IHL tra i Mastini e il Pergine. Avanti due volte nel punteggio, capaci di una mole di gioco doppia rispetto ai rivali, i gialloneri sono stati infilzati da due reti tanto decisive quanto dolorose negli ultimi 6′ di gioco e hanno dovuto già cedere il vantaggio del campo alle Linci, vincitrici per 2-3.

Una disdetta, per come si è sviluppata la partita – il conto dei tiri dice 50 a 25 per i padroni di casa – e per come, comunque, il Varese aveva reagito al primo pareggio ospite, nel senso che nel giro di pochi minuti gli uomini di Czarnecki si erano rimessi a condurre. Ma come è capitato altre volte in questa stagione, la sterilità offensiva alla lunga ha presentato il conto: il Pergine si è affidato a due degli uomini più temuti – Lemay e Buono – e proprio con loro ha confezionato il ribaltone.

Ora dunque la strada si fa subito in salita: Vanetti e soci hanno tre giorni per riordinare le idee, prima che la tattica, così da provare subito a rimettere in pari la serie. Si riparta dall’estrema disciplina (appena 2′ di penalità, e appena 6′ quelli degli ospiti) e dal tanto gioco creato, perché sarebbe controproducente pensare che Gara1 sia stata tutta da buttare. Però – lo ripetiamo – questa squadra deve trovare grimaldelli più continui in attacco per non restare una montagna che partorisce il classico topolino.

Czarnecki ha uomini, mezzi ed esperienza per riaccendere subito il motore: la serie è lunga e sarebbe un errore farsi pesare il KO – per quanto beffardo – di Gara1 più a lungo del dovuto.