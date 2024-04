Mastini, un altro 3-2 indigesto: il Pergine conquista anche Gara2

Per la seconda volta in pochi giorni, i Mastini devono ingoiare un 3-2 amarissimo a favore del Pergine. Le Linci si prendono, con il minimo scarto, anche la Gara2 di finale in IHL e provano a dare una “botta” decisiva alla serie che assegna il titolo.

Ancora una volta al Varese non basta un vantaggio – la rete messa a segno da Näslund a metà del primo terzo, anche se l’andamento del match nella cittadina alle porte di Trento è stavolta differente da quello dell’Acinque Ice Arena. La differenza, in un confronto di nuovo molto equilibrato, la fanno le situazioni di superiorità numerica: le reti decisive delle Linci arrivano – nel terzo drittel – con l’uomo in più, e a nulla sono valse la marcatura di Tilaro e gli ultimi minuti tutti giocati con Perla richiamato in panchina per avere un uomo in più sul ghiaccio.

Un peccato, perché i Mastini non sono stati particolarmente indisciplinati (10′ non sono pochi ma neppure troppi) ma dalla parte opposta la squadra di Ambrosi ha concesso un solo powerplay a Vanetti e compagni. Dettagli che, alla fine, hanno fatto la differenza così come alcune parate di Rigoni, confermatosi in forma smagliante dopo l’ottima prestazione di sabato in via Albani.

E ora? Ora in casa Varese bisogna innanzitutto prendere in mano il calendario e il regolamento per ricordarsi che la serie è ancora lunga: la IHL si vince con quattro successi, il Pergine è a metà strada ma – lo dicono i risultati e l’andamento delle due sfide – deve ancora conquistarsi un bel pezzo di titolo. Fondamentale, per i Mastini, non sbagliare Gara3, giovedì sera (20,30) sul ghiaccio di casa: centrando la prima freccia, tutto si potrebbe riaprire.

LA PARTITA

I – Come in Gara1, anche il secondo confronto non regala particolari sussulti per un bel pezzo della prima frazione. Le due squadre si studiano, accelerano una per volta, stanno attente a non commettere infrazioni e regalare l’uomo in più. Qualche disco, per la verità, sibila accanto ai pali delle due porte mentre Rigoni e Perla risultano piuttosto attenti. Per la sirena del gol bisogna attendere il 13′ e una bordata atomica di Näslund, che riceve il disco sulla blu e scarica un diagonale imparabile per lo 0-1. Lo sblocco del risultato rende più aperto il finale: il Pergine spreca con Bitetto, la difesa giallonera chiude gli altri tentativi e le squadre riposano senza altri gol anche perché il palo dice no a Crivellari e Lemay.

II – Un buon Varese, organizzato e attento, sembra poter passare indenne anche il periodo centrale nel quale i Mastini hanno anche l’unico powerplay della gara, non sfruttato. Piroso e soci provano a forzare la difesa di casa costringendo Rigoni a un superlavoro: pericolo scampato per il Pergine che a sua volta mette pressione davanti alla gabbia di Perla che si disimpegna ancora bene. Poi, a meno di 3′ dalla fine, ecco il pareggio: solita ripartenza biancorossa e disco servito da Gabri per il rimorchio di Christian Buono che stavolta non sbaglia e, al solito, provoca al momento dell’esultanza.

III – Si riparte a punteggio pari ma dopo 5′ Erik Mazzacane prende una penalità per ritardo del gioco: la difesa giallonera regge sulla prima ondata dei padroni di casa, poi però Perla si deve arrendere sul tiro del solito Lemay (sempre più notevole il suo score nei playoff) su assist dei fratelli Buono. Sotto 2-1 i Mastini si riversano in attacco e ci provano più con quantità che con qualità: Tilaro sbaglia a tu per tu con il portiere che poi respinge i tentativi di Piroso, Näslund e Schina. Ma quando lo svedese è costretto a commettere fallo per un errore dei compagni, il Pergine ha di nuovo l’uomo in più e ne approfitta con Bitetto che devia in rete da pochi passi dopo un primo tentativo dei suoi andato a vuoti. Per fortuna anche i trentini concedono qualcosa all’imprecisione: disco perso da Ambrosi e stavolta Tilaro (ottavo gol nei playoff!!!) imbuca il puck alle spalle di Rigoni con oltre 5′ da giocare. Poi Czarnecki toglie Perla, si gioca con il cuore in gola da ambo le parti ma il risultato non cambia più: 3-2 per il Pergine e Varese che ora ha le spalle al muro.

PERGINE SAPIENS – MASTINI VARESE 3-2

(0-1; 1-0; 2-1) MARCATORI: 13.23 Näslund (V – M. Borghi, Piroso); 37.09 Ch. Buono (P – Mocellin, Gabri); 46.58 Lemay (P – Ch. Buono, Ca. Buono), 54.14 Bitetto (P – Ca. Buono, Ch. Buono), 54.37 Tilaro (V – Majul). PERGINE: Rigoni (Zanella); Ca. Buono, Gamper, Gabri, Lacedelli, Ambrosi, Giacomozzi; Foltin, Lemay, Mocellin, Ch. Buono, Berger, Bitetto, Manganelli, Viliotti, Flessati, Marano, Andreotti, Ghizzo. All. Ambrosi.

VARESE: Perla (Marinelli); Näslund, Raimondi, Schina, Crivellari, Bertin, E. Mazzacane, Fanelli, Vignoli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, Majul, Tilaro, Garau, M. Mazzacane, P. Borghi, T. Cordiano, Perino. All. Czarnecki.

ARBITRI: Bedana e Moschen (Cristeli e Fecchio).

NOTE. Penalità: P 2′, V 10′. Superiorità: P 2-5, V 0-1. Spettatori: 803.

FINALE IHL – IL PROGRAMMA

.

Gara1: Varese – Pergine 2-3 (serie 0-1)

Gara2: Pergine – Varese 3-2 (serie 2-0)

Gara3 (giovedì 4/4, 20,30): Varese – Pergine

Gara4 (sabato 6/4, da def.): Pergine – Varese

Ev. Gara5 (martedì 9/4, 20,30): Varese – Pergine

Ev. Gara6 (giovedì 11/4, da def.): Pergine – Varese

Ev. Gara7 (sabato 13/4, 18,30): Varese – Pergine