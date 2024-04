Mastini, una per volta. A Pergine va in scena Gara6

Dopo essere andati sotto per 3-1 nella serie di finale contro il Pergine, i Mastini hanno dimostrato di non volersi arrendere, pur con l’acqua alla gola. Anzi: martedì sera in via Albani hanno disputato una partita notevole, inchiodando con un secco 4-0 le Linci venute a Varese con il primo match ball per lo scudettino.

L’obiettivo della squadra di Czarnecki è, per forza di cose, quello a brevissimo termine: vincere una partita per volta per un totale di tre, completare una rimonta che sarebbe eccezionale e riconquistare così il titolo sabato sera all’Acinque Ice Arena. Mandato a segno il primo colpo in Gara5, è ora il momento di ripetersi sulla pista dei biancorossi trentini.

Il sesto confronto va in scena questa sera, giovedì 11 (dalle 20,30) ed è prevedibile che la squadra di Ambrosi sia pronta a dare il tutto per tutto, per chiudere i conti davanti al proprio pubblico (mille spettatori, anche lì, sabato scorso). In tribuna, al solito, anche un buon numero di sostenitori dei Mastini seppure senza pullman organizzato: in settimana si va in macchina ma il supporto a Vanetti e compagni non mancherà.

I gialloneri hanno già vissuto questa situazione un anno fa (era il 13 aprile), quando andarono a Caldaro sotto per 2-3 nella serie e capovolsero la partita e la finale segnando tre gol (dal 2-1 al 2-4 definitivo) negli 11′ minuti conclusivi grazie a Bertin, Franchini e Marcello Borghi. Il primo e il terzo giocatore sono tutt’ora tra i maggiori punti di forza gialloneri e chissà che sul pullman diretto in Trentino, oggi, non venga riproiettata quella gara. Che spalancò le porte all’ultimo atto e al “famoso” 2-0 di Gara7 firmato dalle reti in extremis di Schina e, addirittura, del portiere Perla, altri due che stasera saranno al loro posto.

Czarnecki dovrebbe avere la squadra pressoché completa (unica eccezione Max Cordiano) e lo stesso vale per Ambrosi che ha ormai recuperato capitan Meneghini. Ai signori Moschen e Soraperra (coadiuvati da Formaioni e Grisenti) il compito di mantenere la disciplina in campo tra due squadre che nelle ultime partite hanno badato a non subire troppe penalità. Ma l’importanza della posta in palio, la rivalità e pure qualche giocatore “esuberante” possono diventare fattori decisivi.